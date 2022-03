Giornata della donna, Telefono Rosa: “Dalla violenza di uomini meschini alla violenza della guerra, noi ci siamo sempre”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Donatella Scardi, presidente del centro antiviolenza Telefono Rosa Piacenza – Ass. La Città delle donne ODV.

La nota

Da anni ci battiamo contro la violenza sulle donne; per l’autodeterminazione e la libertà femminile; contro quel patriarcato che attanaglia con le sue radici la nostra società e si manifesta in ogni ambito agendo con arroganza nelle relazioni, nel lavoro, nella politica.. ..

La guerra è la faccia più spregevole di questo patriarcato; l’espressione più evidente e tragica di uomini arroganti, meschini, violenti, privi di empatia che si nutrono del proprio edonismo e della propria tracotanza calpestando diritti e vite umane; non gliene frega proprio nulla; non si fermano davanti a niente; il loro verbo è POSSEDERE

quello che voglio me lo/la prendo! Lo/la sottometto! Lo/la violento! Lo/la massacro

e se si ribella e reagisce: lo/la distruggo per sempre!

Dalle “segrete stanze” di un appartamento, al “trono di un impero”non cambia.

Sono passati due anni da quando noi, donne del Centro antiviolenza di Piacenza, abbiamo detto a gran voce

NOI CI SIAMO !

nonostante la paura e la sofferenza ; era il Novembre 2020!

Oggi, in un altrettanto momento buio e tragico della nostra storia, possiamo soltanto di nuovo renderci disponibili per tutte le donne ucraine e non, che la nostra comunità sta accogliendo con generosità.

NOI CI SIAMO!

Donne per le donne che mettono a disposizione la propria sede e tempo volontario per ascoltare, condividere, creare alleanza, comprendere i bisogni e provare a recare sostegno.

NOI CI SIAMO!

CENTRO ANTIVIOLENZA TELEFONO ROSA PIACENZA

ASS.NE “LA CITTA’ DELLE DONNE O.D.V”

0523.334833

Le Operatrici sono presenti dalle 9,30 alle 17,30 ma è sempre attiva la segreteria telefonica alla quale si può lasciare un numero di telefono di riferimento per essere richiamate al più presto e fissare un incontro!!