Giornata internazionale della Donna 2024, appuntamenti a Piacenza e provincia

Sono diversi gli appuntamenti proposti a Piacenza e provincia in occasione della Giornata internazionale della Donna 2024.

Ridotto del Teatro Municipale

Venerdì 8 marzo alle 18.30 al Ridotto del Teatro Municipale, verrà presentato il libro di Stefania Bonfadelli L’opera delle primedonne. Vite straordinarie di dive del belcanto, edito da Lindau. Con l’autrice dialogherà la giornalista Eleonora Bagarotti. L’incontro è a ingresso è libero. A seguire, alle ore 20.30, è in programma al Teatro Municipale il concerto dei Virtuosi del Teatro alla Scala.

In epoche in cui le donne erano abituate a tacere, il melodramma ha dato alle sue interpreti la possibilità di alzare la voce, rompendo quel muro di silenzio secolare a suon di acuti. Il teatro d’opera ha salvato donne di talento da esistenze miserande e ha offerto loro un riscatto culturale, etnico, economico e sociale. Le protagoniste di questo libro sono tutte primedonne del belcanto, dalle vite singolari e talvolta drammatiche, accomunate dalle umili origini e dal coraggio di usare il proprio talento per diventare prima di tutto donne libere.

Cgil di Piacenza

Sono molteplici le iniziative messe in campo in questo 2024 per la giornata internazionale delle donne a Piacenza con la diretta organizzazione o con la collaborazione della Cgil di Piacenza e del coordinamento donne Cgil.

Per la giornata internazionale della donna, l’8 marzo 2024, all’interno della 20esima edizione di Musica al Lavoro è previsto lo spettacolo teatrale “Dita di Dama” (inizio ore 21:00) tratto dal romanzo di Chiara Ingrao, che sarà presente a Piacenza al salone Nelson Mandela (via XXIV Maggio, 18). Un monologo tratto dal libro della Ingrao, un progetto di Laura Pozone con adattamento drammaturgico e regia di Laura Pozone e Massimiliano Liozzi. Uno spaccato dell’Italia operaia negli anni che vanno dal 1969 ai moti di Reggio Calabria del 1972.

E’ in programma martedì 5 marzo l’appuntamento per Cinema al Lavoro, con il film AFTER THE BRIDGE (65′) di Davide Rizzo e Marzia Toscano. Premio Ucca come Miglior Doc Biografilm Italia. Un’italiana va a vivere in Marocco, mette il velo, poi il figlio diventa un terrorista.

Due proiezioni per il documentario “Le Malcontente”, venerdì 8 marzo alle ore 15:30 al circolo Nontiscordardime in via Cornegliana a Piacenza (a seguire un rinfresco) organizzato da Lega Spi Farnesiana e Piacenza Centro. E sabato 9 marzo appuntamento alle ore 16:00 al Cinefox di Caorso per la proiezione de “Le Malcontente”, la storia delle rivendicazioni sindacali nel settore tessile piacentino negli anni ’60 e ’70 del 900, raccontata attraverso le voci delle donne protagoniste e le immagini di una generazione in lotta. Regia di Simona Brambilla e Chiara Granata per una produzione Arci Piacenza.

Ricci Oddi

In occasione della Festa delle donne, una visita alla scoperta delle tante figure femminili che popolano le opere delle Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Un percorso che non è solo un viaggio nella storia dell’arte, ma ripercorre anche le diverse declinazioni dell’eterno femminino così come le hanno restituite gli artisti attivi tra Otto e Novecento.

Appuntamento venerdì 8 marzo alle ore 16:30 alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi in Via San Siro, 13 a Piacenza.

Spazio Rosso Tiziano: la mostra “Sei Bellissima”

In questa mostra di pittura e scultura, come fosse un concerto, dodici soliste, ognuna con i propri brani, presentano una rassegnaevento di grande impatto, attente agli spartiti scelti, per la buona riuscita delle esecuzioni.

La “prima” alle 17.30 dell’8 marzo, in una data che continua a mantenere la sua forza evocativa in un momento che speriamo essere di passaggio verso una convivenza più equilibrata di quella che ci ha accompagnato finora.

Patrocinata dal Comune di Piacenza, l’opera collettiva verrà replicata ogni giorno, dal lunedì al sabato (15:30 – 19.00), fino al 26 marzo, con le sculture di Silvia Luz Tulissi, Paola Mazzoni e Marisa Montesissa e i dipinti di Silvia Berni, Francesca Cassinari, Mara Ghiotti, Milena Lommi, Carmen Madaro, Alessandra Renzi (Sassa), Daniela Righi, Fede Rossi e Cristiana Savini.