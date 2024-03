Decimo anniversario per il “Gran Galà Amici del Cuore”, Raoul Bova testimonial e tante sorprese per un’edizione speciale. Appuntamento il 10 marzo – AUDIO

Compie 10 anni il “Gran Galà Amici del Cuore”. Appuntamento domenica 10 marzo alle ore 16 al Teatro Municipale. Parliamo di uno degli eventi più attesi, grandi e importanti della nostra città. Una vera e propria tradizione, capace di portare a Piacenza i più grandi nomi della comicità e della musica a sostegno di Progetto Vita.

Accanto all’assessore alla Cultura Christian Fiazza, erano presenti: gli organizzatori Giampiero e Andrea Baldini, Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita e le cantanti Sherryta Duran e Chiara Boscaro.

Tanti e illustri i protagonisti della giornata: Raul Cremona, Paolo Migone, Gianluca Impastato, Pino e gli Anticorpi, Sergio Sgrilli, I Legnanesi, Max Cavallari e tanti tanti altri. Ospite d’onore e testimonial della serata sarà Raoul Bova.

La voce dei protagonisti

“Il Gran Galà Amici del Cuore è un appuntamento importante, ormai anche molto atteso, dobbiamo ringraziare HPI Event di Giampiero Baldini per l’organizzazione che è tutta a suo carico: l’associazione beneficerà di una donazione che a sorpresa ci farà nella giornata”, dice Daniela Aschieri. “Ci aspettiamo tanto pubblico, penso che i biglietti siano già quasi esauriti, è un grandissimo spettacolo, dura tanto, ma credo che forse sia lo spettacolo più bello che sia organizzato a Piacenza dal punto di vista del cabaret. E con queste iniziative l’associazione può vivere di donazioni: sarà un momento anche importante con Raoul Bova, che sarà al padrino di questa manifestazione, che già ho avuto occasione di conoscere in altri momenti e che è sempre vicino noi, quindi approfitteremo della sua presenza per essere ancora di attrattivi”.

“Sono orgoglioso perché quest’anno per la prima volta abbiamo anche molte, molte autorità istituzionali, del comune, provincia, molti sindaci, molti assessori, amministratori, comunali. E poi ospiti illustri, adesso non sto a citarli tutti. Cosa devo dire di più? Unica cosa è che come tutti gli anni non sono riuscito a contenerlo in meno di cinque ore. Però saranno cinque ore che voleranno via tra cabaret, musica e balletto, interventi della dottoressa Aschieri, di Raoul Bova e del regista Andrea Baldini che ci parleranno del cuore”. E’ il commento di Giampiero Baldini.

La voce degli artisti

Come detto, presenti alla conferenza stampa anche due delle artiste che prenderanno parte al “Gran Galà Amici del Cuore”.

“Sono onorata di poter cantare su questo palco prestigioso, è un po’ una sorpresa quella che farò, posso dire che canterò assieme a un coro Gospel, che si chiama “La compagnia della gru” sotto la direzione di maestro Enrico Salvato. Io credo moltissimo nel fatto che la musica possa andare oltre le lingue e oltre le barriere: anche se per questo evento non canterò brani miei comunque spero di poter trasmettere luce, di portare un po’ di speranza e di amore, perché soprattutto in questo momento ce n’è tanto bisogno”. E’ il commento di Sherryta Duran.

“Sono mesi che ci prepariamo per accompagnare come si deve questi importanti ospiti, alcuni li conosciamo già, altri sono delle novità, quindi è una sfida anche per noi, mettersi in gioco, sempre con un del repertorio nuovo. Sicuramente è un importantissimo evento, questo è il terzo anno consecutivo per noi. Per il decimo anniversario dell’evento abbiamo anche preparato delle sorprese che non posso dire! Siamo veramente contenti, anche per la finalità di questo evento. Noi siamo prontissimi, speriamo di regalarvi dei ben momenti!”, spiega Chiara Boscaro.