Giornata mondiale contro l’Aids, Croce Rossa e Arcigay insieme per la prevenzione e l’informazione

Il 1° dicembre 2024, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza e Arcigay Piacenza Lambda saranno presenti a Piacenza per fare divulgazione e attività di sensibilizzazione congiunta su HIV e AIDS.

LA NOTA CONGIUNTA

Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza e Arcigay Piacenza Lambda saranno in città insieme domenica 1° dicembre per distribuire materiale informativo e sensibilizzare la popolazione sul tema della lotta alle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare HIV e AIDS.

Per raggiungere il maggior numero di persone le postazioni si troveranno in due punti strategici della città.

CROCE ROSSA ITALIANA

Croce Rossa sarà presente in Largo Battisti dalle 15 alle 20 con la campagna di sensibilizzazione e prevenzione LoveRED, inclusa la distribuzione di preservativi, cartoline con informazioni per ritirare il test di screening gratuito e un’esposizione fotografica ‘AIDS e HIV, le campagne informative’ con le immagini adv prodotte da Arcigay negli anni.

ARCIGAY PIACENZA LAMBDA

Arcigay sarà presente in via Roma dalle 9 alle 19 con il proprio banchetto informativo nel contesto del Mercatino mensile del quartiere Roma. Al banchetto si troverà materiale informativo sul Piacenza Pride di Sabato 24 maggio 2025, nonché gadget arcobaleno e materiale informativo sulle infezioni sessualmente trasmissibili. Verranno anche distribuiti preservativi gratuitamente.

Obiettivo della collaborazione è amplificare la sensibilizzazione del territorio sulla prevenzione, fornendo informazioni, risorse e strumenti per una gestione consapevole della salute sessuale. In un contesto in cui la mancanza di educazione sessuale continua a rappresentare una barriera, eventi come questi sono fondamentali per abbattere lo stigma, diffondere informazioni corrette, sensibilizzare e garantire l’accesso ai servizi di prevenzione.

Condividere informazioni e promuovere la conoscenza non solo aiuta a proteggere la salute individuale, ma contribuisce anche a creare una comunità più consapevole e solidale.

A tale scopo, nelle due postazioni verranno distribuiti gadget di prevenzione, informazioni su come reperire test di screening gratuiti & anonimi e sportelli di ascolto, affinché siano chiari i riferimenti sul territorio e nessuno si senta solo o disorientato su un tema tanto importante.

La partecipazione di ognuno è un passo importante verso la costruzione di una società più consapevole e solidale, che promuova la salute, il benessere e il rispetto reciproco.