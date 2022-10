Giornata Mondiale dell’Educazione Ambientale, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “Modificare le nostre abitudini per il bene del pianeta” – AUDIO

L’obiettivo principale è sensibilizzare i cittadini a uno stile di vita più consapevole nel rispetto degli equilibri naturali, ponendo la figura dell’uomo come parte integrante della natura e non come suo padrone. Sulla Giornata Mondiale dell’Educazione Ambientale, fissata il 14 ottobre per ricordare la Conferenza ONU sull’Educazione ambientale del 1977, è intervenuta a Radio Sound Laura Chiappa, Presidentessa del Circolo piacentino di Legambiente.

E’ un tema fondale, al di là di questa giornata che ha un valore simbolico, perché possiamo capire come modificare il nostro modo di vivere per riuscire a tamponare i problemi legati ai cambiamenti climatici. E’ importante avere dei comportamenti resilienti, cioè che possano fare bene al nostro pianeta. E’ ovvio ognuno fa la sua piccola parte, ma se ognuno di noi la fa assieme a tutti gli altri la situazione cambia completamente.

Cos’è importante fare?

Noi ad esempio facciamo educazione ambientale nelle scuole da tanti anni, dalle elementari alle superiori. In particolare per diffondere concetti come la raccolta differenziata, il rispetto degli ecosistemi o i problemi legati all’inquinamento. Quindi ci concentriamo su tutti quei comportamenti che possono essere fondamentali per cambiare le nostre abitudini.

Giornata Mondiale dell’Educazione Ambientale, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza – AUDIO INTERVISTA