Giornate FAI d’Autunno 2021 a Piacenza e provincia il 16 e 17 ottobre. Con il Fondo per l’Ambiente Italiano sabato e domenica ottobre 2021 un’opportunità per godere delle bellezze dell’Italia, attraverso itinerari culturali condotti in sicurezza grazie al supporto della Croce Rossa Italiana Comitato di Piacenza. Anche quest’anno, vi accompagneremo in luoghi unici, alla scoperta della nostra ricca e sorprendente città e provincia: due aperture nel centro storico di Piacenza realizzate grazie alla collaborazione con enti istituzionali che apriranno le loro porte per far ammirare a tutti i visitatori le bellezze dei luoghi in cui svolgono quotidianamente le loro attività e tre aperture nella Bassa Piacentina dove storia, devozione e antichi reperti si fondono insieme nel paesaggio fluviale delle rive del Po.

Il Gruppo FAI Giovani e la Delegazione FAI di Piacenza

vi aspettano nel nostro centro storico, per accompagnarvi nelle visite di due luoghi istituzionali di Piacenza normalmente non accessibili al pubblico grazie alla collaborazione con Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza e Polo di Mantenimento Pesante Nord, Stato Maggiore della Difesa.

Facciate austere e mura impenetrabili che custodiscono ambienti ricchi di storia ed eleganza, arte e architettura, pittura e ingegneria. Un passato di nobiltà e tradizione militare in luoghi dove la storia locale si fonde con la macrostoria alla scoperta di ambienti unici come le fortificazioni cinquecentesche del castello farnesiano e gli eleganti saloni decorati del barocco piacentino. Sono previsti itinerari culturali aperti a tutti, a cura dei volontari FAI e grazie alla collaborazione degli enti istituzionali coinvolti.

Il Gruppo FAI di Monticelli d’Ongina

vi aspetta per scoprire un piccolissimo centro della Bassa Piacentina, adagiato sulle sponde del fiume Po e fortemente caratterizzato e influenzato dalla sua natura. Un luogo in cui il paesaggio si fonde con le vicende e la devozione della popolazione locale, con la storia di antiche tradizioni e con la passione per reperti unici nel loro genere, restituiti dalle piene del Grande Fiume e riportati alla luce dai suoi periodi di secca. Sono previsti itinerari culturali aperti a tutti, a cura dei volontari FAI.

Giornate FAI d’Autunno 2021 a Piacenza e provincia il 16 e 17 ottobre: informazioni

Prenotazione online delle visite al sito www.giornatefai.it a partire dal 7 ottobre fino a esaurimento posti.

Al momento della prenotazione online, sarà richiesto un contributo a sostegno delle attività di restauro, tutela, valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano in cui il FAI si impegna da 46 anni.

Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso sarà possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai luoghi di carattere naturalistico.

Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Le aperture organizzate a cura dei volontari del FAI Piacenza

I Giovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto.

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Con energia, coraggio, voglia di fare, di migliorare e migliorarsi, di condividere e soprattutto con una passione travolgente per il nostro Paese, oltre 5.000 tra delegati e volontari FAI sono pronti a far innamorare tutti gli italiani dell’Italia. L’opportunità, ogni anno nuova e diversa, per accostarsi a un patrimonio smisurato e policromo, raccontato per l’occasione con l’entusiasmo contagioso di tutti i giovani che sposano la missione culturale del FAI: diffondere e coltivare la consapevolezza che l’Italia custodisce tesori inestimabili, fondamento dell’orgoglio che ogni cittadino prova davanti all’eccezionale bellezza del Paese e solida base su cui costruire la prosperità del futuro. Le Giornate FAI sono, dunque, un incontro sentimentale, un abbraccio collettivo tra i visitatori e l’ambiente che li circonda, prodigo di natura, arte e storia. In una parola: cultura.

Il catalogo dei luoghi visitabili è, come di consueto, amplissimo così come tantissime sono le tipologie rappresentate: dai complessi religiosi ai palazzi, dai castelli alle aree archeologiche, dai piccoli musei ai parchi e giardini storici, e ancora borghi, aree naturalistiche, luoghi produttivi e molto altro. Inoltre, in occasione del centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate concederanno l’accesso straordinario in 42 loro luoghi-simbolo di significativa importanza storica e istituzionale.

Quest’anno, tra le aperture proposte, ecco i luoghi sorprendenti delle Giornate FAI nella provincia di Piacenza:

Palazzo Scotti da Vigoleno ora Prefettura di Piacenza, via S. Giovanni, 17 Piacenza Polo di Mantenimento Pesante Nord (Ex Arsenale), viale Malta, 30 Piacenza

Ex bottonificio di San Nazzaro, via Cattadori, 53, San Nazzaro (PC)

Chiesa Santi Nazario e Celso, via Centro S. Nazzaro 1, San Nazzaro (PC)

Casa Museo Oscar Gandini, via Cattadori 28, San Nazzaro (PC)

Per tutti i dettagli consultare il comunicato provinciale.

Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI. È infatti suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi al FAI online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. Agli iscritti saranno dedicate aperture speciali. Prenotazione online consigliata (salvo diverse indicazioni segnalate sul sito) su www.giornatefai.it; i posti sono limitati. N.B. il programma potrebbe subire variazioni. La realizzazione dell’evento nelle singole Regioni dipenderà dal loro colore nella settimana dell’11 ottobre.

Le Giornate FAI d’Autunno 2021 sono rese possibili grazie al fondamentale contributo di importanti aziende illuminate: FinecoBank, una delle più importanti banche FinTech in Europa e fra le principali Reti di consulenza in Italia, è il prestigioso Main Sponsor dell’evento perché da sempre è impegnata nel valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio. Multicedi, impresa della grande distribuzione da sempre attenta ai territori in cui opera, per il primo anno è accanto alla Fondazione in qualità di Sponsor dell’evento.

Grazie inoltre a Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, costituita da Leonardo nel 2018, che nasce per favorire il dialogo con la società civile, promuovere la cultura industriale e d’impresa e valorizzare il proprio patrimonio culturale e museale; a Edison, storica azienda amica del FAI da sempre impegnata per la salvaguardia dei luoghi e delle realtà di interesse culturale, turistico e sociale presenti nel nostro Paese e a Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI, che ha donato il suo prodotto per l’iniziativa.

L’evento si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Si ringrazia per la collaborazione il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate che, in occasione del centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, concedono l’apertura, durante le Giornate FAI d’Autunno, di alcuni loro luoghi simbolo.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania e Regione Lazio per il contributo concesso.

Le Giornate FAI d’Autunno chiudono la Settimana Rai di Sensibilizzazione dedicata ai beni culturali in collaborazione con il FAI. Dall’11 al 17 ottobre la Rai racconterà luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del nostro Paese: una maratona televisiva e radiofonica a sostegno del FAI, per emozionare e coinvolgere sempre più italiani sul valore del nostro straordinario patrimonio artistico e paesaggistico e per promuoverne la partecipazione attiva. Rai è Main Media Partner del FAI e supporta in particolare le Giornate FAI d’Autunno 2021 anche attraverso la collaborazione di Rai per il Sociale.

Grazie di cuore alle 130 Delegazioni, 106 Gruppi FAI, 98 Gruppi FAI Giovani e 9 Gruppi FAI Ponte tra culture, attivi in tutta Italia. Ad affiancare i volontari ci saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti che desiderano attuare con i propri docenti un’esperienza sul campo come percorso formativo per le competenze trasversali e l’orientamento, o che hanno scelto autonomamente di mettersi in gioco in prima persona per raccontare da protagonisti, anche solo per un giorno, le meraviglie del proprio territorio.

Un ringraziamento particolare per il generoso sostegno alla buona riuscita della manifestazione alla Protezione Civile, con la quale quest’anno festeggiamo i 15 anni di stretta collaborazione, all’Arma dei Carabinieri per il contributo alla sicurezza dell’evento e alla Croce Rossa Italiana per il prezioso supporto in questo periodo di emergenza sanitaria e per una partnership ormai consolidata negli anni.

Ringraziamo infine in modo speciale i proprietari delle centinaia di luoghi aperti in aggiunta ai nostri Beni e le amministrazioni comunali che hanno accolto questa iniziativa.