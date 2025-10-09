Giovane e ambiziosa, al via il campionato della 1° Divisione Piace Volley

Dopo mesi di preparazione tra beach volley e piscina, allenamenti ed amichevoli, si inizia a fare sul serio anche per la Molto Pizza Piace Volley, che esordirà il 10 ottobre in trasferta alla palestra di Gossolengo nel campionato di Prima Divisione femminile di pallavolo. Un roster in larga parte rinnovato quello della squadra guidata – da quasi 20 anni – dalla passione e dall’entusiasmo del Presidente Maurizio Moia, a partire dal primo allenatore che sarà Fabio Brambillaschi reduce dalla esperienza alla guida in serie C della BFT Burzoni della Presidente Arianna Burzoni, da una vita al fianco del Piace Volley. Insieme a Mister Brambillaschi siederà in panchina il confermato secondo allenatore Marco Zilioli, con Davide Mirani nelle vesti di dirigente accompagnatore.

Con loro un gruppo nutrito di giovani, molte provenienti dal sempre ricco vivaio di una società che conta oltre 150 iscritti, e da diverse compagini della provincia e del Basso Lodigiano. L’entusiasmo di una rosa che supera di poco i 20 di età di media si unisce a un buon tasso tecnico, già dimostrato in queste prime fasi di preparazione e l’ambizione di ben figurare in un percorso di crescita anche a più lungo termine, attraverso impegno e lavoro.

Teatro dei match casalinghi per il sestetto di mister Brambillaschi sarà come di consueto la palestra Carducci, tendenzialmente il venerdì sera, in un girone che conta diverse favorite, tra le quali comunque il Molto Pizza Piace Volley proverà a dire la sua e a togliersi qualche soddisfazione nello spirito sempre del gioco e del divertimento sopra ogni cosa.

La rosa

Agosti Arianna (banda), Andena Nadia (opposto), Belfiore Marina (centrale), Bendelli Giulia (banda), Boselli Giulia (banda), Bridelli Alice (libero), Bulla Martina (libero), Croci Martina (centrale), Fornara Cecilia (banda), Fornari Francesca (centrale), Mezza Isotta (palleggiatrice), Minoia Giulia (palleggiatrice), Schiavone Emma (opposto), Sverzellati Sara (centrale), Tania Vittoria (centrale), Zanelli Lucia (banda)

