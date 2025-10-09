Piazza Cittadella e decisione del tribunale, il centrodestra alla giunta: “Stupita o smarrita? È ora di finirla di prendere in giro i piacentini”

“Giunta stupita o smarrita? È ora di finirla di prendere in giro i piacentini”. Così inizia la nota del centrodestra in merito al commento dell’amministrazione alla decisione del tribunale su Piazza Cittadella.

In merito all’ultimo comunicato dell’Amministrazione Tarasconi, con cui esprime «stupore» per la decisione che sospende la risoluzione del contratto dell’appalto di Piazza Cittadella fino all’udienza del 4 novembre, rispondiamo senza mezzi termini: non è stupore, è sconcertante superficialità. È tempo di finirla di prendere in giro i cittadini.

Solo pochi giorni fa, l’Amministrazione chiedeva sarcasticamente alla minoranza di “tornare sui banchi di scuola”, come se le perplessità espresse fossero frutto di ignoranza. E oggi la magistratura conferma quanto abbiamo denunciato: le ragioni alla base delle nostre sottolineature erano fondate, non ideologiche.

La complessa vicenda dell’appalto di Piazza Cittadella richiedeva cautela e rispetto delle procedure da intraprendere allo stato attuale delle cose, ma la Giunta Tarasconi ha agito con arroganza, come se fosse nel salotto di casa propria. Ora tutto è sospeso fino al 4 novembre — e forse ben oltre — lasciando residenti e commercianti della zona in uno stato di incertezza intollerabile.

Per quanto riguarda le tariffe della sosta, l’Amministrazione fa finta di stare “dalla parte dei cittadini”, peccato che sia stata proprio questa giunta ad averle elevate, imponendo costi maggiori ai piacentini. Se davvero intendessero dimostrare vicinanza concreta, dovrebbero restituire quegli importi maggiorati ai cittadini.

Inoltre, sarebbe opportuno che l’Amministrazione dimostrasse maggiore rispetto per le decisioni del tribunale e, più in generale, per la magistratura, evitando di addossare ad essa responsabilità esclusivamente proprie: i cittadini stanno pagando il prezzo di scelte scellerate imputabili solo a questa Giunta, che ha ignorato i consigli, le richieste e le proteste dell’opposizione e dei cittadini.

In certi momenti, l’umiltà è l’unica politica dignitosa: invece di continuare con attacchi scorbutici, sarebbe il caso di chiedere scusa, perché i piacentini iniziano a vedere chiaramente la realtà: questa amministrazione parla tanto, ma agisce poco — e male.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy