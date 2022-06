Giuramento alla scuola allievi agenti di Piacenza: “Oggi il poliziotto deve essere ancora più preparato per affrontare le nuove dinamiche di una società in evoluzione” – AUDIO e FOTO

Presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Piacenza si è svolta la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica per gli Allievi Agenti del 216° Corso di formazione. Un momento emozionante per i tanti giovani agenti e per le loro famiglie che hanno raggiunto la scuola di viale Malta. Un mestiere delicato, che non può non suscitare anche qualche timore tra i familiari.

Adele Belluso, direttore della Scuola Allievi Agenti Polizia di Stato, ha voluto lanciare un messaggio ai nuovi operatori. “Lavorare con prudenza e attenzione perché si tratta di un lavoro impegnativo, variegato e complesso. Ma si tratta anche di un lavoro entusiasmante e molto bello. Sono ragazzi preparati e sono sicura che faranno tesoro di ciò che hanno imparato in questi sei mesi e poi lo applicheranno quando arriveranno nei reparti di destinazione. Oggi la richiesta è di un poliziotto più preparato, giuridicamente e dal punto di vista tecnico-operativo, perché la sfida è importante: ci sono diverse situazioni che dovranno affrontare quindi la preparazione è fondamentale”.

“Questi giovani sono una grande speranza, giovani che hanno scelto di seguire una strada sicuramente non facile. Indossare una divisa è un valore aggiunto al senso civico che ogni cittadino deve avere. L’invito è di essere responsabilmente consapevoli del ruolo che ricoprono”, commenta il prefetto Daniela Lupo.

Un mestiere che negli anni è cambiato come conferma il questore Filippo Guglielmino: “Il mestiere è cambiato perché è cambiata la società. Oggi le doti di empatia ed equilibrio sono le più richieste per affrontare le problematiche di una società in evoluzione, con dinamiche economiche e familiari veramente delicate da approcciare. Oltre poi alla sfida del villaggio globale, comunicazione, social, cibernetica. E’ una professione nuova, che si evolve, e questi giovani dovranno essere all’altezza di queste situazioni”.