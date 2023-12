Giuramento per 208 nuovi agenti di polizia: “Siate sempre vicini ai cittadini, siate umili e non smettete mai di imparare” – AUDIO

Cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica per gli Allievi Agenti del 223° Corso di formazione.

Il Corso che ha avuto inizio l’8 giugno scorso, ha visto la partecipazione di 208 frequentatori provenienti prevalentemente da Campania e Sicilia. Gli allievi hanno svolto presso la sede di Viale Malta il corso in parola approfondendo la parte delle lezioni teorico-pratiche quanto quella relativa alle fase più propriamente addestrative e di simulazione operativa.

“Siate vicini ai cittadini”

In apertura, Adele Belluso, direttrice della scuola di polizia, si è rivolta ai familiari dei nuovi agenti: “Grazie per aver trasmesso ai vostri figli valori importanti e per averli sostenuti“.

Per poi rivolgersi agli stessi agenti: “Abbiate fiducia in questa seconda grande famiglia che da oggi vi accoglie. Cari agenti in prova, siate sempre vicini ai cittadini, fate sempre sentire la presenza dei valori che la polizia di Stato rappresenta, siate umili, non smettete mai di imparare e migliorare“.

Il corso di polizia

Tra le esercitazioni pratiche, la priorità è stata rivolta alla conoscenza ed all’utilizzo dell’arma d’ordinanza, all’ esecuzione delle Tecniche Operative, delle tecniche di Difesa Personale e all’addestramento alla guida sicura. Inoltre sono state svolte specifiche esercitazioni finalizzate alla miglior gestione della “Tutela dell’Ordine Pubblico”.

In ambito prettamente conoscitivo, molteplici sono stati gli argomenti oggetto di formazione teorica, tra i quali Diritto e Procedura Penale, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Leggi di Pubblica Sicurezza, Ordinamento del Personale, Legislazione Sugli Stranieri, Codice della Strada ma anche Legislazione contro le discriminazioni e “Attenzione alle vittime di reato e alla violenza di genere, a riprova che la formazione della Polizia di Stato analizza le evoluzioni e le problematiche sociali, al fine di collocare sul territorio validi “operatori della sicurezza”.

Tali lezioni si sono svolte anche grazie al prezioso contributo di docenti e formatori della Questura di Piacenza, della Sezione Polizia Stradale, delle altre specialità, magistrati della locale Procura della Repubblica nonché di illustri rappresentanti delle istituzioni della città di Piacenza

Inoltre, nell’ambito dello svolgimento del 223° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato presso questo Istituto di Formazione, alcuni frequentatori, spontaneamente, hanno dato vita ad alcune iniziative sociali come quello della donazione di sangue presso la locale Sezione AVIS.

La testimonianza di Tina Montinaro

Un momento ricco di emozione è stato l’incontro che il nucleo Allievi ha avuto con la Signora Tina Montinaro, che all’interno dell’Aula Magna dell’Istituto, con grande dignità e fermezza, ha rivissuto i tragici momenti che seguirono all’attentato nel quale persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie e la scorta, formata da giovani Agenti della Polizia di Stato. Il ricordo del sacrificio delle loro vite per la difesa della Legalità, nelle intense parole della Vedova Montinaro, ha costituito un insegnamento profondo ed autentico.

Nei giorni seguenti a quello del giuramento i futuri Poliziotti partiranno alla volta delle sedi di assegnazione, distribuite nell’area del Centro e Nord Italia, con particolare concentrazione negli Uffici presenti nei capoluoghi di provincia.