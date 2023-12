Pigiama Run 2023, la prima edizione lascia il segno, si pensa alla prossima consegnata la somma raccolta a Gossolengo -AUDIO

Pigiama Run 2023, la prima edizione piacentina che si è tenuta lo scorso 15 settembre a Gossolengo ha ottenuto un buon successo, con l’adesione di circa 300 partecipanti.

Pigiama Run 2023 la sua storia

Il progetto della marcia non competitiva, il cui dress code richiesto era appunto il pigiama, nasce nel 2019 per iniziativa della Lilt di Milano per aiutare i bambini malati di tumore.

Dottor Franco Pugliede Presidente della Lilt Piacenza

“Primo impegno per la Lilt di Piacenza in favore dei bambini e dei loro familiari – spiega il Presidente della Lilt di PiacenzaFranco Pugliese – che soffrono di neoplasie, sono molto contento che il Professor Biasucci, abbia volentieri aderito a questa iniziativa. Abbiamo aperto un credito che quest’anno è di duemila cinquecento euro ma siccome ripeteremo questa iniziativa, anche nei prossimi anni, pensiamo di alzare il plafond di questo credito per queste persone che hanno purtroppo questa evenienza, in modo che si possa dare a loro un aiuto concreto. Un ringraziamento alla generosità dei piacentini e della comunità di Gossolengo che hanno contribuito in modo generoso e in modo attivo alla Pigiama Run”.

Pigiama Run 2023 le finalità

La finalità di questo evento è non solo di manifestare vicinanza ai piccoli degenti che sono costretti a indossare il pigiama tutto il giorno, ma anche di raccogliere fondi destinati al miglioramento delle terapie e dei reparti pediatrici oncologici. All’edizione 2023 che ha coinvolto contemporaneamente 23 città italiane tra cui Piacenza.

Pigiama Run 2023 la Lilt Piacentina sostiene Pediatria

Con questa iniziativa la Lilt piacentina ha deciso di sostenere la pediatria dell’Ospedale cittadino Guglielmo da Saliceto a cui oggi viene donato un assegno di € 2.500. A riceverlo il primario Prof. Giacomo Biasucci, che destinerà la somma per il miglioramento della fase diagnostica della malattia e per aiutare le famiglie che si trovano a dover affrontare, coi loro bimbi, questo difficile percorso.

L’Ospedale di Piacenza eccelle nella diagnosi precoce, ma non dispone di una pediatria oncologica e i bimbi con le loro famiglie devono rivolgersi a centri specializzati dislocati in altre città limitrofe. Questa somma andrà a sostegno di questi casi.

Dottor Giacomo Biasucci Primario Pediatria Ospedale di Piacenza

“Ringrazio sentitamente la Lilt di Piacenza – sottolinea il Dottor Giacomo Biasucci Primario di Pediatria dell’ospedale di Piacenza – e tutte le istituzioni che hanno partecipato a questa iniziativa tra l’altro molto carina e originale, della Pigiama Run. Va soprattutto sottolineata la sensibilità dimostrata dai partecipanti, per questo gruppo di bambini e i loro familiari che sono a maggior ragione colpite da una patologia, che mette a dura prova anche gli equilibri interni, oltre alla salute di ogni singolo bambino.

I pazienti vengono intercettati da noi – continua Biasucci – ma non li gestiamo direttamente,, debbono essere in qualche modo convogliati in strutture super specialistiche, di conseguenza le famiglie sono costrette ad affrontare spese di permanenza in altre città, questa raccolta fondi potrebbe essere veramente un valido aiuto per poter sollevare dai disagi oltre alle sofferenze della malattia”.

Pigiama Run 2023 i ringraziamenti

Il primo grazie per l’entità della somma raccolta va a tutti i partecipanti, che lo scorso settembre, rigorosamente in pigiama, hanno gremito la Piazza di Gossolengo luogo di partenza e arrivo della marcia. L’iniziativa si è svolta in stretta collaborazione tra la LILT di Piacenza, il Comune di Gossolengo, il Comune di Piacenza, lo Csen provinciale, l’Ausl e la società sportiva Sport & Games.

Sindaco di Gossolengo Andrea Balestri

“La cosa che ci ha fatto enormemente piacere è stato il coinvolgimento dei cittadini di Gossolengo ma anche tutte le persone che sono arrivate da tutta la provincia e anche oltre – sottolinea Andrea Balestrieri Sindaco di Gossolengo – speriamo che si trasformi in una tradizione, perchè ha veramente unito tantissime persone in un gesto semplice, per gioco, per fare un’opera molto buona e meritoria. Siamo contenti ed orgogliosi di aver ospitato e collaborato alla realizzazione della prima edizione della Pigiama Run e ci auguriamo possa esser così anche l’anno prossimo, aumentando questo plafond per sostenere le famiglie dei piccoli pazienti oncologici”

Grazie anche al sostegno

Grazie anche a Radio Sound, la Protezione Civile, la Pro Loco di Gossolengo, le Associazioni impegnate nell’evento e tutti i volontari. E grazie alle aziende: BFT Burzoni, PhaseRem, Coldiretti/Campagna Amica, Piacenza da bere, Federica Forlini.

Presenti alla conferenza

Giacomo Biasucci Primario pediatria Ospedale di Piacenza, Franco Pugliese Presidente Lilt Piacenza, Andrea Balestrieri Sindaco di Gossolengo, Lauretta Albertini Assessore comune Gossolengo, Stella Piazza resp. eventi e comunicazione Lilt