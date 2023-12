Mercanti di Qualita sul Pubblico Passeggio per il Natale insieme a Piacenza, Domenica 17 e 24 dicembre

Mercanti di Qualità sul pubblico Passeggio Fàcsal per il natale insieme a Piacenza domenica 17 e 24 dicembre dalle 8 alle 19. Tante le proposte per lo shopping natalizio in una offerta ampia di prodotti Made in Italy anche a chilometro zero.

Mercanti di Qualita sul Pubblico Passeggio due domeniche di shopping

“Ci saranno 60 banchi sul pubblico passeggio dove vi aspettiamo – segnala Gloriana Tironi Presidente Assocciazione Mercanti di Qualità – saremo disponibili a partire dalle 8 fino alle 19, per queste due date che sono le ultime del 2023, porteremo come sempre solo il meglio”.

Audio intervista con Gloriana Tironi e Adriano Anselmi

Mercanti di Qualita sul Pubblico Passeggio l’offerta

“Sarà possibile trovare tante idee per gli acquisti di Natale – ancora Gloriana Gambini – del consorzio fanno parte banchi di diversi settori come l‘abbigliamento uomo, donna e bambino, gli accessori, articoli per la casa, fiori, piante, alimentari per imbandire la tavola e tante idee curiose”.

Adriano Anselmi Presidente FIVA Piacenza un bilancio del 2023

“Nel nostro lavoro siamo molti dipendenti dalle condizioni meteo – spiega Adriano Anselmi Presidente Fiva Piacenza – il tempo quest’anno è stato molto caldo e quando è arrivato il momento di vendere il prodotto autunno – inverno sono incominciate le pioggie che hanno frenato in modo significativo gli affari degli espositori”.

Il mese di dicembre

“Nonostante il tempo instabile del fine settimana scorso – racconta Anselmi – di clienti al mercato del sabato di Piacenza ce n’è stata veramente tanta molto bene anche le esposizioni domenicali in provincia a Castel San Giovanni, Carpaneto Piacentino c’è stato parecchio movimento”.

Mercanti di Qualita sul Pubblico Passeggio una bella opportunità

“Una doppia domenica che rappresenta un passaggio importante – ancora Anselmi – il pubblico passeggio rappresenta sempre una piazza ambita, una location a Piacenza veramente strategica, siamo felici di poter portare oltre 60 espositori di categorie merceologiche diverse con porodtti anche a chilometro zero”.

Informazioni

Domenica 17 e 24 dicembre i Mercanti di Qualità saranno sul Pubblico Passeggio Fàcsal dalle ore 8 alle ore 19. Informazioni sulla pagina social dei Mercanti