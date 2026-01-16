Giurano 236 nuovi agenti della scuola di polizia piacentina: “Sarete punto di riferimento per la cittadinanza, siatene orgogliosi” – AUDIO, FOTO, VIDEO

Questa mattina, venerdì 16 gennaio, al partire dalle ore 10.30, presso il Polo Fieristico Piacenza Expo di Via Tirotti in Piacenza si è tenuta la cerimonia di giuramento di 236 Agenti in prova della Polizia di Stato del 231° Corso di formazione che hanno frequentato il corso presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza.

Contemporaneamente in diversi Istituti di Istruzione della Polizia di Stato sul territorio nazionale hanno giurato altri 1890 Agenti in prova.

Nel corso della Cerimonia i presenti si sono poi collegati con la Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara per l’intervento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

Un momento di grande emozione per i nuovi agenti e per le loro famiglie. Emozione anche per le parole di Michele Rana, Vice Direttore della scuola allievi agenti di Piacenza.

“Sognate e progredite cercando di non farlo a discapito dell’altro, di chi vi siederà accanto in Volante, non a discapito del collega, del superiore o dei cittadini verso i quali assumerete posizioni di garanzia. Non confondete la fretta con l’urgenza e non siate impazienti di ottenere tutto e subito, perché i mezzi che sceglierete di impiegare prefigureranno i vostri fini e non viceversa. Chi indossa un uniforme portandola tra gente è un punto di riferimento per la cittadinanza. Siatene orgogliosi. Sappiate essere sempre la giusta risposta verso chi avrà bisogno di voi. Non si lascia indietro mai nessuno, soprattutto i più deboli e più fragili”.

“Non sarete apprezzati solo per gli arresti fatti, ma per la vostra capacità di soccorrere chi è in difficoltà, entrare in contatto con le vittime ed aiutarle. Sarete ricordati soprattutto per la capacità di prevenire problemi che possono colpire le persone, o per la capacità di limitarne le conseguenze. Il vostro sarà un percorso irto di salite e difficoltà, ma alla lunga crediamo anche pieno di gratificazioni”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy