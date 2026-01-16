Rugby – I Lyons pronti alla sfida capitale nel derby con Colorno

Per Sitav Rugby Lyons arriva uno snodo fondamentale della stagione: sabato i Leoni fanno visita al HBS Colorno, in quello che sarà uno scontro di capitale importanza in ottica salvezza. Le due squadre sono appaiate a 5 punti e occupano gli ultimi due posti della graduatoria, e una vittoria in questa gara potrebbe dare punti e morale per il prosieguo dell’annata.

Le due squadre emiliane arrivano a questa gara con un ruolino di marca complicato, e hanno la necessità di giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto. Gli uomini di Coach Gonzalo Garcia hanno raccolto i propri 5 punti in una sola gara, la vittoria in volata su Vicenza, e sono rimasti a secco nelle ultime settimane, compresa una pesante battuta d’arresto subita sabato scorso a Roma in casa delle Fiamme Oro per 50-17. C’è un precedente stagionale che sorride alla formazione parmigiana: a Novembre Colorno riuscì a espugnare il Beltrametti nella sfida di Coppa Italia con una convincente vittoria.

Capitan Moretto suona la carica

“Abbiamo di fronte una sfida fondamentale per la classifica, per i tifosi e per il nostro percorso. Da parte nostra c’è la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per giocarci la vittoria e vogliamo dimostrarlo fino in fondo. La chiave per noi sarà essere più efficaci in attacco, un aspetto su cui abbiamo lavorato molto in settimana per migliorare rispetto a quanto fatto vedere nella gara di settimana scorsa contro Valorugby. Dobbiamo avere fiducia e rispettare il nostro piano di gioco, e avere la lucidità di attaccare Colorno dove ci lascerà spazio e dove sappiamo avere dei punti deboli.”

Tutto pronto, dunque, per la sfida di Serie A Elite in programma sabato 17 gennaio a Colorno: una nuova edizione del derby emiliano che raramente ha visto così tanto in gioco per le due squadre, pronte a darsi battaglia in un vero e proprio scontro diretto.

Coach Tino Paoletti conferma in toto la linea arretrata vista con il Valorugby Emilia, mentre in mischia mette peso in seconda linea con Bottacci che partirà da titolare e il rientro nel primo XV di Scatigna.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy