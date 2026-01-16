Volley – Gas Sales Piacenza, biancorossi domenica in campo con Grottazzolina: curiosità e statistiche

La gara tra Gas Sales Piacenza e Yuasa Battery Grottazzolina in programma domenica 18 gennaio (ore 18.00) al PalabancaSport è valida per la diciassettesima giornata, sesta di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.
Sfida numero sei quella in arrivo contro la formazione marchigiana. Sono cinque i precedenti tra le due squadre: due risalgono alla stagione 2018-2019 in Regular Season Serie A2 Credem Banca Girone Blu, due alla stagione scorsa ed uno alla gara di andata di questa stagione.
I precedenti
Il bilancio nei cinque precedenti tra le due squadre è a favore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha vinto tutti i cinque incontri: terza di andata della stagione 2018-2019 vittoria in rimonta in terra marchigiana per 3-2 (25-20, 17-25, 25-20, 15-25, 11-15), al PalabancaSport nel ritorno Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose per 3-1 (25-14, 25-21, 22-25, 25-21) mentre nella gara della scorsa stagione in SuperLega all’andata la formazione biancorossa ha vinto per 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) bissando il risultato anche nel ritorno giocato in terra marchigiana: 3-0 (25-17, 25-21, 25-19). All’andata, gara della settima giornata, si è imposta in terra marchiana Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per 3-0 (25-14, 25-15, 25-18)
Il match con il punteggio più alto tra le due squadre è quello giocato nelle Marche in A2: terza giornata di andata, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose al tie break e la partita registrò 198 punti globali.
Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, il primo parziale della sfida giocata nel girone di andata della scorsa stagione al PalabancaSport è stato vinto da Piacenza per 25-23. Due set i più agevoli: gara di ritorno al PalabancaSport della stagione 2018-2019 in A2 nel primo set si impose Piacenza per 25-14 e nella gara di andata di questa stagione, settima giornata di campionato, nel primo set si è imposta Piacenza per 25-14.