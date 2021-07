Green Pass per accedere a ristoranti e bar, esercenti piacentini scettici – AUDIO sondaggio

Sono ore molto calde in merito al certificato “Green Pass”, che a breve potrebbe diventare obbligatorio per accedere a diversi luoghi e attività. I contagi salgono e l’obiettivo del Governo sarebbe quello di rendere più sicuri possibili i potenziali luoghi di assembramento. Se da una parte i locali da ballo sarebbero felici di poter riaprire attraverso l’uso di questo strumento, dall’altra in ristoratori e baristi prevale parecchio scetticismo.

In un sondaggio realizzato a Radio Sound con gli esercenti piacentini emergono opinioni contrastanti. C’è chi dice: “Bene il Green Pass ma deve valere per tutti, anche per i supermercati e le feste di piazza”. Altri sono indecisi, ma consapevoli di dover fare qualcosa per non chiudere nuovamente l’attività in autunno. Comunque tutti sono convinti che questa scelta potrebbe portare un calo degli incassi. I più arrabbiati parlano di scelta inopportuna anche perché la vaccinazione anti Covid non è obbligatoria.

AUDIO SONDAGGIO