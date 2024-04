Grill Contest, l’8° edizione con 30 food truck, concerti e Dj set in riva al Trebbia dal 24 al 28 aprile

Dopo l’edizione dei record del 2023, l’associazione River Life è felice di presentare l’8° edizione di Grill Contest, il festival più atteso della valle, quello che spazza via la nebbia e ci ricorda che la bella stagione sta per sfondare le porte della provincia.

Grill Contest 8° edizione

Perchè Grill Contest è il festival che dà inizio alla vita in riva al Trebbia: 30 food truck da tutt’Italia, concerti e djset su 4 palchi, amici da ogni parte del mondo, birra a fiumi e spensieratezza.

Ogni anno in occasione del Festival, le rive del Trebbia vedono arrivare un folto pubblico da gran parte del nord Italia (la scorsa edizione ha contato circa 25mila persone) per godersi cinque giorni all’aria aperta, inaugurando così la bella stagione.

Un programma in costante aggiornamento, ma già molto fitto di appuntamenti golosi adatti a grandi e piccini: scopriamolo insieme.

Oltre 30 food truck da tutta Italia

C’è spazio per tutti i gusti al Grill Contest, con oltre 30 food truck da tutta Italia: dalle specialità romane di Ape Cesare alle arepas venezuelane di El Caminante, passando per carne alla griglia a km0 di Macelleria Gaidolfi, il leggendario lampredotto di Eredi L. Nigro, il pesce fritto di I Baccalà, le polpette della Polpetteria, la pasta fresca ripiena emiliana di BStradi, e molti, molti altri.

Concerti & Djset su 4 palchi

Sul palco centrale si alterneranno live da cantare a squarciagola e da ballare a più non posso: mercoledì 24 aprile il djset dei Mighty Nineties dedicato agli anni 90; giovedì 25 aprile il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, storica formazione italiana indie-rock in tour per i 30 anni di attività; venerdì 26 aprile Disco Pianobar e Auroro Borealo; sabato 27 aprile il debutto rivergarese de I Fatti di Cronaca, duo di cantautori che sta facendo parlare di sè nella scena indipendente italiana, per l’occasione in formazione speciale, accompagnati dai musicisti dei Cani della Biscia e dalla partecipazione speciale di Danilo Rossi alla viola e di Renato Podestà alla chitarra e arrangiamenti; domenica 28 la chiusura del festival è affidata a Cisco & The Cockerels, un rituale consolidato di fine festival per ballare sulle note dei classici rocknroll.

Novità di quest’anno è la presenza di 3 palchi aggiuntivi, distribuiti lungo tutta l’area del Lungo Trebbia, da cui ascoltare una foltissima selezione di djs della provincia, che si alterneranno per creare una colonna sonora costante per tutta la durata del festival.

Un evento per bimbi e famiglie

Il Grill Contest si conferma un evento perfetto anche per i più piccoli con giochi, spettacoli e intrattenimento. Si alterneranno attività e spettacoli per bambini, tra truccabimbi, laboratori di cucina, color run e molto altro. In collaborazione con Ludobus Truccioli Monelli, Fanciulli di Via Veneto, MasterKids, Balaclà e Tadam.

Una location affascinante lungo il fiume Trebbia

Il Grill Contest si svolge fin dalla prima edizione lungo il fiume Trebbia, a Rivergaro (PC). Una location perfetta per godere delle prime notti all’aria aperta, dove guardar le stelle e passeggiare con gli amici nel Parco Fluviale del Trebbia.

Qui le indicazioni stradali per arrivare: https://maps.app.goo.gl/RGFRSKXSaZNPER3UA

Gli orari

Mercoledì 24: 18.00 – 1.00

Giovedì 25: 12.00 – 1.00

Venerdì 26: 18.00 – 1.00

Sabato 27: 12.00 – 1.00

Domenica 28: 12.00 – 23.00

Ingresso

Ingresso libero e gratuito. L’evento è confermato anche in caso di lieve maltempo.

Organizza: River Life APS

Con il patrocinio di: Comune di Rivergaro

Con il sostegno di: EmilBanca, Meazza Beverage, Acqua Mood, Fun Food, Giancarlo Polenghi Estasi, Heinz, Campari Soda, DM Idrosanitari, Casella Autogru, Idea Marketing, Amico Bicchiere, Caffé Musetti, S.C. Vittorino da Feltre.

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail grillcontestrivergaro@gmail.com.