Piacenza – Real Calepina, vincere per continuare a crederci

Il Piacenza si appresta a vivere l’ultima gara casalinga del suo campionato. Una partita da cui dovranno necessariamente arrivare 3 punti per poi giocarsi il tutto per tutto a Varese domenica 5 Maggio, nella speranza che nel frattempo il Caldiero sbagli almeno una delle ultime due.

Il punto della situazione

Il pari senza troppe luci con la Clivense rischia di costare molto caro agli uomini di Rossini che però hanno il merito di aver voltato subito pagina. Il match con la Castellanzese, dominato dai biancorossi, aveva un coefficiente di difficoltà molto elevato: si trattava infatti di una squadra in piena lotta per la salvezza e bisognosa di punti. Il Piacenza ha trovato 3 reti di grande fattura: Recino ha messo a sedere pure il portiere, D’Agostino ha chiuso di mancino un’azione tutta di prima e Zini piazza il pallone a giro dal limite allo scadere. Una bella prova di forza ed un segnale al Caldiero Terme: il Piacenza lotterà fino alla fine.

Real Calepina, una squadra in lotta per la salvezza

Attualmente i bergamaschi di Grumello del Monte occupano il 15esimo posto, ossia il primo della zona playout a -2 lunghezze dalla 14esima. Il tecnico è l’ex giocatore dell’Atalanta Daniele Capelli, che guida la squadra dal 2022. Davanti potrà contare sull’attaccante ghanese Timothy Ansah Ekuban, autore di 7 centri in una squadra che ha segnato solo 35 gol fino ad oggi.

Insomma il Piacenza si troverà di fronte ancora una volta una squadra all’ultima spiaggia che si giocherà le ultime carte per la salvezza diretta. I biancorossi per portare a casa il bottino pieno dovranno fare ancora una volta una gara sopra le righe.

Riascolta “Caffè biancorosso”, con la speciale partecipazione di Giorgio Bachini

Torna Marquez

L’unica nota positiva sul fronte defezioni arriva dall’attaccante. Finalmente Marquez ha scontato i 3 turni di squalifica per lo schiaffo di Caldiero. Sarà a disposizione di Rossini e potrà dare respiro ai compagni di reparto Recino e D’Agostino.

Rimangono putrtoppo non disponibili Iob, Corradi e Andreoli.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Silva, Somma, Artioli, Kernezo, Gerbaudo, Bachini, Bassanini, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Le partite della penultima giornata di campionato di serie D

Domenica 28 aprile, ore 15:00:

Piacenza – Real Calepina DIRETTA SU RADIO SOUND

Caldiero Terme – Ciserano FLASH IN DIRETTA SU RADIO SOUND

Clivense – Castellanzese

Club Milano – Tritium

Crema – Folgore Caratese

Desenzano – Arconatese

Legnano – Casatese

Ponte San Pietro – Villa Valle

Pro Palazzolo – Caravaggio

La classifica

Caldiero Terme 71; Piacenza 70; Desenzano 68; Pro Palazzolo 67; Varesina ed Arconatese 64; Brusaporto 53; Casatese 51; Villa Valle e Caratese 50; Ciserano 45; Club Milano e Caravaggio 43; Real Calepina 41; Castellanzese 38; Legnano 36; Crema 30; Tritium 28, Ponte San Pietro 24.