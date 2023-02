Volontariato in Onda, il Gruppo Astrofili di Piacenza: la passione per l’astronomia – AUDIO

Danilo Caldini, Presidente del Gruppo Astrofili di Piacenza ,è stato ospite di Volontariato in Onda, la trasmissione realizzata da Radio Sound e Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza. Si tratta di un’associazione di tipo culturale, orientata allo studio, alla pratica e alla divulgazione dell’Astronomia. Aderiscono al Gruppo Astrofili di Piacenza circa 140 soci.

Il nostro gruppo ha avuto inizio – spiega il Presidente dell’associazione Danilo Caldini – verso la fine degli anni 70 e inizio anni 80. In questo periodo alcuni astrofili entusiasti si sono aggregati. Poi il gruppo si è regolarmente costituito con atto notarile il 14 aprile 1985, assumendo poi l’attuale forma giuridica di associazione di promozione sociale il 19 febbraio 2004.

Chi è interessato a questo affascinante mondo?

Sono persone che amano osservare la volta celeste, ma non solo. Infatti sono anche interessate ad approfondire la propria conoscenza sulla nascita e sull’evoluzione dell’Universo.

Quali sono gli aspetti più seguiti?

L’astronomia di base. Tra l’altro facciamo diversa didattica nelle scuole ed è sempre vista come una materia affascinante dai giovani.

Avete diverse attività in corso

Siamo appena partiti con un corso base di astronomia ogni martedì alle ore 21. Per partecipare basta presentarsi nella nostra sede (Via Cornegliana, 82) nelle serate dei corsi, quindi iscrivendosi sul posto.

Quali sono gli obiettivi per il futuro?

Noi abbiamo un osservatorio astronomico nostro in Alta Val Tidone. Questo è veramente un fiore all’occhiello perché ci permette di fare tante attività per i soci e per i visitatori. Quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere questo sito e implementarlo sempre di più. In particolare con altre apparecchiature scientifiche che ci possano permettere di offrire un servizio migliore e magari di iniziare alcuni studi specifici che potrebbero essere utili anche per le scuole.

Le attività del Gruppo Astrofili di Piacenza

didattica nelle scuole e nei quartieri

astrofotografia

organizzazione di manifestazioni pubbliche

conferenze

corsi