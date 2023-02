Volley, Serie B – La Canottieri Ongina è implacabile a Genova: Colombo al tappeto (0-3)

Prosegue la corsa lanciata della Canottieri Ongina, che in serie B maschile festeggia la decima vittoria consecutiva espugnando in tre set il campo di Genova contro il Colombo Volley (0-3) nella quarta giornata di ritorno del girone A.

Un successo senza “se” e senza “ma”, scacciando anche le velature della precedente trasferta (vittoria al tie break sul campo del fanalino di coda Albisola), mentre fin qui in casa i ragazzi di Gabriele Bruni sono stati implacabili centrando solo vittorie sul campo imbattuto di Monticelli. Contro i giovani talenti liguri, i piacentini hanno dettato legge e hanno scavato il solco, come spesso avviene, soprattutto in attacco (55%). In doppia cifra lo schiacciatore Alexander Chadtchyn (62% di positività in attacco) e il centrale e capitano Beppe De Biasi (8 su 11 in attacco, 3 muri e 1 ace), entrambi autori di 12 punti.

In classifica, la Canottieri Ongina resta in scia dei play off, tenendo inalterate le distanze dalla capolista Acqui (distante due lunghezze) e da Alto Canavese, seconda a +1 sui gialloneri in quella che sembra diventata sempre più una corsa a tre per i due posti disponibili per mirare all’A3. Sabato un crocevia importante. alle 18 a Monticelli arriverà la Pvl Cerealterra Ciriè, quarta forza del girone e vincitrice all’andata in Piemonte.

COLOMBO GENOVA-CANOTTIERI ONGINA 0-3

(16-25, 18-25, 19-25)

COLOMBO VOLLEY GENOVA: Coppolecchia 4, Menichini 7, Tomà 8, Coser 8, Cai 2, Zoratti 1, Rampa (L), Rani (L), Conoci 4, Lottero. N:e.: Salvador, Ventura. All.: Bottaro

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 12, Ousse 2, Miranda 7, Miglietta 7, De Biasi B. 12, Ramberti 4, Rosati (L), Boschi, Paratici 2. N.e.: Frascio, Zorzella, Marcoionni, De Biasi M., Sala (L). All.: Bruni

Classifica

Negrini Cte Acqui 43, Alto Canavese 42, Canottieri Ongina 41, Pvl Cerealterra Ciriè 34, Npsg La Spezia 31, Parella Torino 30, Mercatò Alba 27, Sant’Anna Tomcar 20, Cus Genova, Zephyr Mulattieri 19, Novi, Fenera Chieri 76, Colombo Volley Genova 15, Fas Albisola 6.