Volontariato in Onda, L’Associazione Quarta Parete unisce l’arte al sociale – AUDIO

L’Associazione Quarta Parete è stata ospite di Volontariato in Onda, la trasmissione realizzata da Radio Sound e Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Siamo nati nel 1986 – spiega l’attrice Paola Vincini – quindi esistiamo sul territorio piacentino da oltre 30 anni. E’ un gruppo teatrale che produce spettacoli di prosa. In particolare unendo da sempre l’aspetto civile e sociale. Lo facciamo collaborando con varie realtà per la produzione di performance adatte alle varie celebrazioni o ricorrenze. Oppure attivando dei laboratori all’interno di comunità o in collaborazione con enti e associazioni che si occupano del sociale. Citiamo il nostro fondatore e regista Tino Rossi. Infatti grazie a lui il gruppo dura negli anni.

Associazione Quarta Parete, Sipario sul nostro Appennino

Quarta parete attualmente è impegnata in Sipario sul nostro Appennino. Un tour di sei spettacoli teatrali che prosegue il 18-19 febbraio con l’obiettivo di portare cultura e solidarietà a chi vive questi paesi tutto l’anno. Un’iniziativa curata dal Gruppo Teatrale Quarta Parete, e sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Siamo alla seconda edizione – spiega Daniele Righi, attore e responsabile organizzativo e delle relazioni esterne di Quarta Parete – di un progetto nato l’anno scorso. L’idea di base è quella di portare spettacoli teatrali in alta montagna in inverno. Quindi non in estate per i villeggianti, ma nell’altra parte di stagione per i residenti. Persone che restano a presidiare la montagna in mesi anche difficili dove sono a volte poche le persone. Sono cittadini che fanno un servizio a tutta la comunità. Il progetto ha sicuramente un aspetto culturale, ma soprattutto ha un valore sociale e aggregativo. Portiamo i servizi in montagna. Il 18 e 19 febbraio c’è il secondo fine settimana di appuntamenti. Si svolgerà a Bruzzi, Mareto e Cattaragna.

Il programma del weekend di Sipario sul Nostro Appennino

Sabato18 Febbraio ore 17: Bar Monte Lama a Bruzzi di Groppallo.

Sabato 18 Febbraio ore 20.30: Locanda dei Cacciatori di Mareto.

Domenica19 Febbraio ore 11: Circolo Anspi di Cattaragna di Ferriere.

Per informazioni: 328 4260474 – 347 7246738.

ATTIVITA’ PRINCIPALI DELL’ASSOCIAZIONE

• Produzione teatrale, attraverso l’allestimento di oltre 50 spettacoli di autori italiani e stranieri, classici e contemporanei.

• Formazione ed animazione teatrale. Il tutto attraverso l’organizzazione e la gestione diretta (e/o con la collaborazione di esperti di settore) di corsi teatrali per bambini, ragazzi e adulti.

• Attività di sviluppo culturale. In collaborazione con scuole, amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato e del terzo settore.

• Promozione sociale. Attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali e readings a tema. A favore di associazioni locali, nazionali ed internazionali e l’attività all’interno di comunità terapeutiche, circoli per anziani, carceri, biblioteche, doposcuola ragazzi.