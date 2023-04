Gruppo di vicinato per i commercianti del centro storico di Piacenza. L’assessore Fornasari: “Modalità di coinvolgimento attivo” – AUDIO

Gruppo di vicinato per i commercianti del centro storico di Piacenza. L’assessore al Commercio Fornasari ha incontrato gli esercenti in un incontro in S. Ilario. Il progetto dell’Amministrazione Comunale è mirato alla costituzione di un nuovo gruppo di vicinato che metta in rete, facilitando ulteriormente i contatti con la Polizia Locale, gli esercenti che lavorano nel cuore della città.

C’è stata un’ottima partecipazione all’incontro – spiega Simone Fornasari – e una bella collaborazione con i commercianti. Ci sono già diverse adesioni.

Gruppo di vicinato per i commercianti del centro storico di Piacenza, uno strumento per migliorare la situazione

Attualmente i gruppi di vicinato sono 26, quindi il lavoro fatto è stato importante e ha dato esito positivo. Abbiamo pensato di utilizzare questo modello, attraverso chi vive il centro storico all’interno delle loro attività. Ricordiamo che un gruppo di vicinato non sostituisce l’operato delle forze dell’ordine, ma costituisce una modalità di coinvolgimento attivo e partecipe delle persone nella cura e attenzione al territorio. La partecipazione è fondamentale. C’è stato un grande lavoro delle forze dell’ordine sul nostro territorio e il gruppo può essere un supporto. Una collaborazione propedeutica di cittadinanza attiva nel costruire un progetto di comunità.

La strada è quella della collaborazione tra le parti

La nascita di un nuovo gruppo di vicinato, anche grazie alla costante collaborazione con le associazioni di categoria, Unione Commercianti, Confesercenti e Cna, che ringrazio, può promuovere e facilitare i contatti tra gli operatori. In particolare concretizzando l’approccio al tema della sicurezza urbana come qualità di vita. “

Nel corso dell’assemblea, accanto all’assessore Fornasari sono intervenuti il comandante della Polizia Locale Mirko Mussi, il commissario Marco Cassinelli, l’assistente capo Manuela Argentieri e l’ispettore Gennaro Schettino, responsabile del nucleo operativo nel centro storico monumentale, di cui è stata illustrata l’attività di pattugliamento appiedato – sia in divisa, sia in borghese – che coinvolge attualmente una decina di agenti su tre turni.

Si è inoltre rimarcato come, nel corso del 2022, il Comando di via Rogerio abbia raccolto oltre 600 segnalazioni proprio dai gruppi di vicinato, il che consente anche una maggiore immediatezza nell’individuare eventuali situazioni di degrado, atti vandalici o comportamenti non rispettosi delle regole di convivenza civile.

