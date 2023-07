Guardia di Finanza, Antonio Salerno è il nuovo comandante del Nucleo Operativo

Il Tenente Antonio Salerno, giunto nei giorni scorsi presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, ha assunto il comando del Nucleo Operativo del Gruppo di Piacenza.

L’ufficiale, 24 anni e originario di Roma, al suo primo incarico operativo, giunge a Piacenza al termine del corso di formazione quinquennale svolto presso l’Accademia della Guardia di Finanza, massimo Istituto di formazione del Corpo.

Arruolatosi nell’ottobre del 2018, è entrato a far parte del 118° corso “Monte Cimone IV”. Promosso al grado di sottotenente il 14 settembre 2020 ed a quello di tenente due anni dopo, al termine del quinquennio di studi ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode.

Il nuovo Comandante prende il posto del Tenente Francesco Tartaglione che, dopo tre anni di permanenza, lascia il Nucleo Operativo per ricoprire il delicato incarico di Comandante della Compagnia di Massa Lubrense (NA).

Il Tenente Tartaglione, nel triennio passato a Piacenza, ha dimostrato elevate qualità tecnico-professionali, conseguendo prestigiosi risultati in tutti i segmenti operativi demandati al Corpo evidenziando, costantemente, spiccato dinamismo d’azione operativa e non comuni doti di leadership.

Prima del formale avvicendamento, i due Ufficiali hanno incontrato le massime autorità civili e militari locali per i rituali saluti di commiato e di presentazione.

In occasione del passaggio di consegne, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, nel ringraziare il tenente Tartaglione per il prezioso contributo offerto nei tre anni di servizio svolti a Piacenza e dare il suo benvenuto al tenente Salerno, ha rivolto, ad entrambi gli Ufficiali, i migliori auguri per i rispettivi impegni futuri.