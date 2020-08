Sensibilizzare contro la droga, la guardia di finanza incontra il Club dei Piccoli Rio Torto

Anche quest’anno, militari del gruppo di Piacenza e di Castel San Giovanni, hanno tenuto un incontro, nel rispetto delle prescrizioni atte al contenimento della diffusione del Covid-19, sul tema dell’educazione alla legalità; il tutto con particolare riguardo all’approfondimento dei risvolti negativi che l’assunzione di sostanze stupefacenti può avere sulla salute delle persone, sul benessere delle famiglie e sulla società in generale.

L’incontro

L’incontro, divenuto ormai un appuntamento fisso, rivolto ai giovani frequentatori del centro estivo “club dei piccoli rio torto” di luigi fiori di Borgonovo, ha visto anche la partecipazione di numerosi genitori ed educatori della struttura. Nel corso dell’appuntamento, grazie anche alle tante domande degli intervenuti, i militari hanno toccato diversi temi di particolare attualità, quali i pericoli derivanti dall’uso improprio dei social networks, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

L’incontro è proseguito con una dimostrazione pratica dell’attività che quotidianamente svolgono le unità cinofile, attraverso una simulazione di ricerca di sostanza stupefacente effettuata dal neo ausiliare Helly, pastore tedesco di due anni, da poco assegnato a Piacenza.

Al termine della dimostrazione, seguita con molta attenzione da tutti i presenti, i ragazzini hanno esternato altre domande e osservazioni dai piccoli spettatori ai quali sono state descritte le modalità di addestramento dei finanzieri a quattro zampe e l’iter al termine del quale conseguono la qualifica di cani antidroga della guardia di finanza.

L’occasione è stata propizia anche per permettere, ai giovani, di conoscere, divertendosi, molti aspetti della trasversale attività delle fiamme gialle.

A conclusione dell’evento il responsabile del club dei piccoli di Rio Torto – Luigi Fiori – ha voluto ringraziare le fiamme gialle per il prezioso lavoro che giornalmente compiono per la sicurezza dei cittadini e per la apprezzata e gradita visita.

L’incontro, tenutosi a Rio Torto, rientra in un più ampio programma di iniziative di promozione per far maturare la consapevolezza del valore della legalità; con accenni anche alle attività del corpo a contrasto dell’evasione fiscale, dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti e fornire, così, ai giovani, una maggiore cognizione sul delicato ruolo rivestito dalla guardia di finanza a protezione dell’economia sana del paese.