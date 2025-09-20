Guardia di finanza e Coni, un torneo di calcetto per sostenere la Misericordia: raccolti 3400 euro

Venerdì 19 settembre, alla presenza delle massime autorità istituzionali, si è tenuto, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, un evento sportivo finalizzato a raccoglie fondi a favore dell’Organizzazione di Volontariato Misericordia.

Promotori dell’iniziativa benefica, l’attuale Delegato Provinciale del C.O.N.I. Robert Gionelli e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Colonnello Massimo Amadori.

La manifestazione di beneficenza – denominata CALCIO D’ANGELO – ha raccolto l’entusiasta partecipazione delle Istituzioni Piacentine che, oltre a celebrare l’occasione all’insegna dello sport, hanno sostenuto una raccolta fondi a favore dell’Associazione di volontariato MISERICORDIA. L’Associazione infatti, nota e apprezzata da tutta la Comunità piacentina, è un’organizzazione senza scopo di lucro, costantemente impegnata nel fornire indispensabili servizi alla persona in ambito sanitario, che è stata colpita recentemente da un incendio che ne ha sottratto gran parte degli automezzi utilizzati per le attività di soccorso.

L’evento sportivo si è tradotto in un torneo di calcetto misto (uomini e donne) con la presenza di otto rappresentanze sportive delle principali istituzioni del nostro territorio: oltre alla Guardia di Finanza, hanno preso parte anche una aliquota di personale del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia di Stato, del Comune di Piacenza, della Provincia di Piacenza, della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Croce Rossa e dell’A.N.P.A.S.

Le squadre partecipanti si sono date battaglia nel rettangolo di gioco, sotto la direzione di arbitri professionisti, in singole partite dalla durata di 15 minuti, con fase a gironi da 4 squadre ciascuna e successiva finale. Al termine degli incontri ha prevalso meritatamente la rappresentanza della Guardia di Finanza.

Ma in questo caso a vincere è stata soprattutto la solidarietà della Comunità Piacentina, che ha raccolto nell’occasione, la significativa somma di oltre 3.400 euro, devoluta interamente alla Misericordia.

L’iniziativa solidale costituisce un segno tangibile di vicinanza alla Comunità locale da parte del CONI e della Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia a forte vocazione sociale, nel rispetto della propria tradizione e del patrimonio di valori cui è depositaria.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy