Murelli (Lega) al Convegno di Confedilizia: “I giovani vanno aiutati a comprare casa per garantire loro un futuro”

Oggi l’85% dei ragazzi tra i 16 e i 29 anni vive ancora con i genitori – aggiunge Murelli – e l’accesso alla prima casa resta un traguardo lontano senza l’aiuto delle famiglie. Noi vogliamo invertire questa tendenza, perché la stabilità abitativa è la premessa per costruire nuove famiglie, creare lavoro e rafforzare le comunità locali.

Al tradizionale convegno che si è svolto a Piacenza. La senatrice ha detto che l’obiettivo è quello «dell’edilizia residenziale sociale aiutare i giovani a comprare casa.

“La casa sicuramente è il simbolo dell’unicità, della familiarità e naturalmente anche della sicurezza.”

Secondo Murelli va tutelata la residenza e «lo abbiamo fatto nel decreto sicurezza per, nel più breve tempo possibile, andare a togliere quelli che sono gli abusi della proprietà immobiliare. Continueremo a sostenere soprattutto la sicurezza della casa e il passo successivo è quello di portare in Costituzione la proprietà immobiliare». E’ il prossimo passo della “disegno di legge 1174 depositato in Senato a prima firma del capogruppo, Massimiliano Romeo, che ho sottoscritto anch’io.

La casa non è solo un bene economico: è il cuore della vita familiare, il frutto dei sacrifici di generazioni, il presidio di sicurezza e stabilità per milioni di italiani. Per questo la Lega ha scelto di compiere un passo storico: inserire la tutela della casa in Costituzione, così da renderla un principio fondamentale della Repubblica, protetto anche di fronte a normative europee penalizzanti.