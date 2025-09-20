Murelli (Lega) al Convegno di Confedilizia: “I giovani vanno aiutati a comprare casa per garantire loro un futuro”

«Guardiamo alle giovani coppie, dopo aver dato il via con il ministro Salvini al piano salva casa, nella legge di Bilancio 2025». Lo ha affermato la senatrice Elena Murelli (Lega) al convegno dei legali di Confedilizia.
La parlamentare ha poi indicato il futuro target della Lega: «Portare in Costituzione la proprietà immobiliare della casa».
Al tradizionale convegno che si è svolto a Piacenza. La senatrice ha detto che l’obiettivo è quello «dell’edilizia residenziale sociale aiutare i giovani a comprare casa.
Certo, in Italia il 70,8% ha un immobile di proprietà «ma dobbiamo investire di più nei giovani, garantir loro un futuro.
Oggi l’85% dei ragazzi tra i 16 e i 29 anni vive ancora con i genitori – aggiunge Murelli – e l’accesso alla prima casa resta un traguardo lontano senza l’aiuto delle famiglie. Noi vogliamo invertire questa tendenza, perché la stabilità abitativa è la premessa per costruire nuove famiglie, creare lavoro e rafforzare le comunità locali.
“La casa sicuramente è il simbolo dell’unicità, della familiarità e naturalmente anche della sicurezza.”
Secondo Murelli va tutelata la residenza e «lo abbiamo fatto nel decreto sicurezza per, nel più breve tempo possibile, andare a togliere quelli che sono gli abusi della proprietà immobiliare. Continueremo a sostenere soprattutto la sicurezza della casa e il passo successivo è quello di portare in Costituzione la proprietà immobiliare». E’ il prossimo passo della “disegno di legge 1174 depositato in Senato a prima firma del capogruppo, Massimiliano Romeo, che ho sottoscritto anch’io.
La casa non è solo un bene economico: è il cuore della vita familiare, il frutto dei sacrifici di generazioni, il presidio di sicurezza e stabilità per milioni di italiani. Per questo la Lega ha scelto di compiere un passo storico: inserire la tutela della casa in Costituzione, così da renderla un principio fondamentale della Repubblica, protetto anche di fronte a normative europee penalizzanti.