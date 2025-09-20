Mondiale F/250 di Motonautica, Massimiliano Cremona domina la tappa in Germania

Il tre volte campione del Mondo Massimiliano Cremona conferma tutto il suo talento dominando la tappa del Mondiale di Motonautica F/250 a Bad Saarow in Germania.

Il campione della Motonautica San Nazzaro ha primeggiato nelle prove e durante le tre manche. Al secondo posto si è piazzato il bulgaro Todarov, mentre il terzo gradino del podio è andato all’estone Peeba. Solo settimo Wayne Turner, tra i piloti più competitivi della competizione.

Con questo importante successo, Massimiliano Cremona si avvicina a un altro risultato storico, il quarto Mondiale vinto consecutivamente. L’ultima tappa della stagione è in programma tra due settimane, dal 3 al 5 ottobre a Boretto (RE).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy