Gubbio-Fiorenzuola 0-0: i rossoneri strappano il pareggio al “Barbetti”. Tabbiani: “Ottimo spirito” – AUDIO

Secondo pareggio consecutivo per il Fiorenzuola che al “Barbetti” ferma sullo 0-0 il Gubbio, al termine di un match intenso ma con poche occasioni da entrambe le parti. In casa della quinta in classifica, i rossoneri giocano alla pari e cominciano il proprio tour de force con un ottimo punto e un’iniezione di fiducia in vista di Cesena ed Entella.

Le parole di Tabbiani al termine del match

La partita

Secondo tempo

94’ Termina sul punteggio di 0-0 il match del “Barbetti”.

91’ Gol annullato al Gubbio! Tap-in di Arras dopo una bella parata di Battaiola, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

90’ 4 minuti di recupero assegnati

87’ Doppio cambio ancora operato da Tabbiani.

78’ Conclusione di Sartore dalla distanza. Palla che esce di qualche metro.

75’ Entra anche Sereni per Giani.

73’ Prima sostituzione anche per il Fiorenzuola. Esce Fiorini ed entra Piccinini.

71’ Doppio cambio tra le fila del Gubbio: entrano Arras e Bontà per Vazquez e Toscano.

64’ Gol annullato al Fiorenzuola! Errore difensivo del Gubbio sulla discesa di Mastroianni, Sartore trova il gol, ma il direttore di gara ferma tutto.

63’ Punizione per il Gubbio: tocco di Rosaia per Toscano che va diretto in porta, ma sfera che è facile preda di Battaiola.

62’ Primo cambio della partita: il Gubbio sostituisce Di Stefano con Spina.

57’ Occasione per i rossoneri con Stronati che riceve da Sartore e prova la conclusione a giro, ma la palla esce di poco. Ammonito poi Fiorini.

54’ Primo calcio d’angolo per il Fiorenzuola.

49’ Di nuovo corner per i locali.

47’ Terzo calcio d’angolo per il Gubbio.

45’ Inizia la ripresa. Nessuna variazione rispetto ai due undici titolari.

Primo tempo

46’ Termina il primo tempo. Partita ancora ferma sullo 0-0.

45’ Un minuto di recupero assegnato.

42’ Quaini sbaglia totalmente il passaggio per Battaiola, servendo al suo posto Vazquez che a tu per tu con l’estremo difensore rossonero si fa però ipnotizzare.

40’ Poco da segnalare. Partita abbastanza bloccata con diversi errori da entrambe le parti.

25’ Gubbio pericoloso: punizione battuta dal solito Arena, Battaiola non respinge con i pugni, ma sul secondo palo Nicolao non si fa trovare pronto.

20’ Occasione per il Fiorenzuola: lancio lungo di Dimarco per Giani che prova in velocità a beffare Greco, ma non riesce a indirizzare la conclusione.

17’ Altra punizione da posizione interessante per il Gubbio: Arena tocca per Vazquez che prova direttamente la conclusione, ma Battaiola para in presa sicura.

13’ Bel cross di Nicolao dall’out di sinistra a servire Rosaia sul secondo palo, ma il numero 8 non centra lo specchio della porta difesa da Battaiola.

9’ Calcio d’angolo per il Gubbio: Arena serve al centro Bonini che però colpisce alto sopra la traversa.

5’ Punizione insidiosa battuta da Arena. Nulla di fatto.

2’ Ammonito subito Bonini del Gubbio per fallo su Giani.

1’ Iniziata la sfida del “Barbetti”

Formazioni ufficiali

Gubbio (4-3-3): Greco; Corsinelli, Bonini, Redolfi, Nicolao; Rosaia, Toscano, Bulevardi; Arena, Di Stefano, Vazquez. All. De Simone.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Giani, Morello. All. Tabbiani