Montevarchi-Fiorenzuola LIVE dalle 14:30

PRE PARTITA MONTEVARCHI-FIORENZUOLA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta la trasferta contro l’Acquila Montevarchi con l’obbligo di tornare a fare punti ed interrompere la striscia negativa dell’ultimo periodo.

Sono 7 le sconfitte nelle ultime 8 partite per i rossoneri (ultima quella interna contro l’Olbia) che hanno fatto scivolare il Fiorenzuola all’undicesimo posto in classifica, fuori dalla zona playoff.

L’avversario, il Montevarchi, non è però da sottovalutare visto che è alla disperata ricerca di punti per abbandonare l’ultimo posto in classifica che vuol dire retrocessione diretta. La squadra di mister Banchini viene dalla sconfitta nel derby contro la Carrarese e, in generale, non vince da sei turni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONTEVARCHI: Giusti, Tozzuolo, Gennari, Fiumanò, Silvestro, Lischi, Amatucci, Biagi, Giordani, Rovaglia, Kernezo. All. Banchini

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Cavalli, Dimarco, Stronati, Piccinini, Currarino, Giani, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani