Picchiato e accoltellato nella notte in viale Dante, grave un giovane. Indagini in corso

Accoltellato in viale Dante, grave un giovane di origini cinesi. I fatti sono accaduti intorno all’una. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato raggiunto da un altro uomo il quale prima lo avrebbe picchiato, per poi sferrargli una coltellata in una gamba. Fortunatamente il tutto è accaduto nei pressi dell’ingresso di un condominio: i residenti hanno udito il trambusto e le urla del giovane orientale e hanno dato l’allarme. Il ferito è stato condotto al pronto soccorso, mentre la polizia ha avviato le indagini del caso.