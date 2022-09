“Ha tentato di violentarmi”, l’aggressore vede la polizia e fugge: bloccato dopo un inseguimento sul Corso

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto questa notte in Corso Vittorio Emanuele. Dopo la mezzanotte, una ragazza ha chiamato la polizia raccontando di essere stata avvicinata da un uomo che l’avrebbe tirata a sé tentando di baciarla e palpeggiarla: episodio avvenuto tra il Pubblico Passeggio e lo Stradone Farnese, in un tratto di strada che la giovane stava percorrendo in quel momento da sola.

I poliziotti a quel punto si sono precipitati sul posto e dopo aver raccolto la descrizione del presunto aggressore lo hanno individuato a pochi metri di distanza, ovvero lungo il Corso Vittorio Emanuele, proprio all’imbocco del Facsal. Il presunto aggressore, un giovane di origini nordafricane, alla vista delle Volanti avrebbe tentato la fuga a piedi, inseguito e poi bloccato dai poliziotti. Il tutto davanti alle centinaia di clienti che in quel momento affollavano i locali del centro.

La ragazza avrebbe raccontato di essere riuscita a divincolarsi dall’aggressore riuscendo ad attirare l’attenzione di un automobilista di passaggio e solo a quel punto lo straniero si sarebbe allontanato. In attesa di ricostruire con precisione quanto accaduto, la posizione del fermato è al vaglio degli inquirenti.

RANCAN (LEGA): “TERZA VIOLENZA SESSUALE IN 2 SETTIMANE IN PIENO CENTRO: CARA TARASCONI, MENO CAFFE’ E RITIRI E PIU’ IMPEGNO A TUTELA DELLA SICUREZZA”

“Terzo caso di violenza sessuale in due settimane in pieno centro a Piacenza, fra l’altro l’ultimo dei quali è avvenuto ad un orario nel quale la città e le sue attività commerciali sono ancora aperte, rendono l’idea dello stato di abbandono nel quale versa la nostra città. Pertanto sarebbe il caso che il neo sindaco Katia Tarasconi la smettesse coi “caffè-tour elettorale” (quantomeno perché le elezioni sono finite da un pezzo) e coi ritiri di Giunta e si mettesse al lavoro per ripristinare legalità e sicurezza in città”. Lo dice il capogruppo in consiglio regionale e commissario della Lega Emilia, Matteo Rancan, dopo l’inquietante episodio di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna in centro a Piacenza avvenuto dopo la mezzanotte di martedì 6 settembre, quando una ventennne appena uscita da un locale dove lavora è stata aggredita da un minorenne straniero, trovato in possesso di un coltellino, subito intercettato e portato in questura dal pronto intervento della Polizia.

“Non possiamo più tollerare episodi del genere: alle prossime elezioni i cittadini avranno finalmente la possibilità di scegliere e voltare pagina: nell’assenza della sinistra piacentina a ripristinare l’ordine pubblico nelle nostre città ci penserà la Lega dopo il voto del 25 settembre” conclude Rancan.