Halloween, a Palazzo Farnese il 31 ottobre “la paura vien viaggiando”.

Sarà la sezione museale dedicata alle carrozze, il fulcro della notte di Halloween a Palazzo Farnese, ispirata al tema “La paura vien viaggiando”. Un’iniziativa dedicata alle famiglie con bambini dai 4 anni in su, che si svolgerà in due turni per un massimo di venti partecipanti in ciascun gruppo, con inizio rispettivamente alle 19.45 e alle 20.30 per novanta minuti di emozioni e suggestioni. Consigliata la prenotazione, sino ad esaurimento delle disponibilità, contattando lo 0523-492658 o scrivendo a info.farnese@comune.piacenza.it.

Cosa prevede il percorso a cura di Favellarte?

Tra macabre atmosfere, ogni carrozza della collezione nasconderà una storia spaventosa: tra i landau si aggira una delle vittime di Jack lo Squartatore, tra i mezzi funebri il dottor Frankenstein cerca “materiale” per i propri esperimenti e, prima di sparire nel buio a bordo di un hansom-cab, il dottor Jekyll si trasforma in Mister Hyde. Il costo è di due euro per ciascun partecipante – adulti e bambini – con l’invito a presentarsi in maschera.