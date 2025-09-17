L’Hammer Team del Respighi scalda i motori per i Mondiali Stem Racing a Singapore

La sindaca Katia Tarasconi, gli assessori Francesco Brianzi e Mario Dadati hanno ricevuto in Municipio, insieme ai colleghi di Giunta, l’Hammer Team del liceo Respighi, che tra una settimana partirà per Singapore dove rappresenterà l’Italia ai Mondiali di Stem Racing.

Un incontro augurale per i ragazzi – la team manager Martina Rocca, la marketing manager Noemi Scarico, l’head of engineering Alexandru Cater, il manufacturing engineer Almin Salkic e il car engineer Alessandro Morganti – accompagnati nell’occasione dai docenti Samantha Aimi, team leader ed Elvis Nasic, coordinatore IT, ma anche un momento in cui ripercorrere le tappe del progetto che gli studenti hanno avviato nel 2023, sottolineando l’importanza del sostegno ricevuto da tutti i partner, enti patrocinatori e sponsor che hanno reso possibile il conseguimento di questo importante traguardo internazionale.

Prezioso, in tal senso, il patrocinio del Comune di Piacenza, dell’Ambasciata italiana a Singapore e di Innovation Farm, tra i promotori nazionali di Stem Racing.

Molte di queste realtà erano presenti all’incontro, tra cui Confindustria Piacenza con Alessandro Molinari, Bussandri Srl e Petronas Lubrificants International (sede di Santena, Torino), rappresentata da Stefania Migliore che ha sottolineato il valore dell’impegno congiunto tra istituzioni politiche, tessuto imprenditoriale, scuola e università, teso a promuovere la tecnologia e l’innovazione nell’ottica della sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda 2030. Parole che fanno eco a quelle dell’assessore Brianzi, che – portando anche il saluto dell’assessore regionale Giovanni Paglia – a sua volta ha rimarcato l’orgoglio per questa squadra di giovani studenti – alcuni ormai diplomati e avviati al proprio corso accademico – che porteranno alto il nome di Piacenza nel mondo, estendendo il perimetro della Motor Valley emiliana anche alla nostra città e valorizzando la vocazione del territorio alla ricerca e alla promozione dei talenti giovanili.

Non ha voluto far mancare il proprio supporto, pur non potendo presenziare all’appuntamento in Municipio, il Gruppo Spaggiari Parma, leader nell’edtech e partner Premium del progetto, il cui CEO Nicola De Cesare sottolinea: «Hammer Team incarna i valori che guidano la nostra missione: trasformare l’educazione attraverso l’innovazione e creare ponti concreti tra scuola, territorio e mondo del lavoro. Con la piattaforma ClasseViva Extra vogliamo dare voce a esperienze come questa, che dimostrano quanto la buona scuola italiana possa competere sui palcoscenici globali».

Tra i partecipanti in Municipio, anche gli studenti del liceo Respighi rappresentanti la squadra Black Thunder (STEM Racing 2024-2025) e gli studenti universitari Luca Calza del Polo milanese del Politecnico (squadra Formula SAE, Dynamis) e Andrea Maria Sassoli, ex respighiano oggi studente alla Bocconi, del team AMX (partecipante al progetto F1 in Schools 2023-2024).Per l’Hammer Team si prospetta un’esperienza intensa, altamente competitiva e formativa, che vedrà

la preparazione delle gare dal 25 al 27 settembre con le fasi di scrutineering e allestimento del pit display di ogni team (il proprio box); dal 28 settembre al 2 ottobre si svolgerà la parte centrale delle fasi di gara: le presentazioni e le gare di velocità, per poi proseguire con la valutazione del progetto imprenditoriale da parte della giuria internazionale.

Rientro il 7 ottobre, dopo aver vissuto l’opportunità di assistere alla tre giorni del Gran Premio di Formula 1 proprio a Singapore.

