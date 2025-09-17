Cittadella, Patrizia Barbieri: “GPS Global Parking Solutions è in crisi, aumentano i rischi per il Comune di Piacenza”

17 Settembre 2025 Redazione FG Politica
Da una visura presso la Camera di Commercio dell’Emilia, risulta che in data 8 settembre GPS Global Parking Solutions spa ha in corso l’applicazione di misure protettive ex art. 6 DL 118/21 e 18 D.Lgs. 14/2019”. Lo sostiene Patrizia Barbieri, consigliere comunale di centrodestra.

Le misure protettive ex art. 6 del D.L. 118/21 e art. 18 del D.Lgs. 14/2019 (il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII) sono strumenti che l’imprenditore in difficoltà può richiedere per bloccare temporaneamente le azioni dei creditori, come pignoramenti, e impedire la risoluzione di contratti, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio aziendale durante le trattative per un risanamento o una composizione negoziata della crisi. 

In sostanza, GPS Global Parking Solutions, a cui fa capo la costruzione del parcheggio di Piazza Cittadella, sarebbe in crisi.

Alla luce dei gravosi contenziosi in essere tra il Comune di Piacenza e Piacenza Parcheggi- GPS Global Parking Solutions, tale situazione comporta un incremento dei già notevoli rischi che il Comune si è assunto con le proprie scelte”, commenta Barbieri, che a tal proposito ha presentato un’interrogazione alla giunta.

