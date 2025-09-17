Incendio a Roveleto, in corso i rilievi di Arpae per monitorare la qualità dell’aria: esclusa la presenza di amianto

Ieri, 16 settembre, si è sviluppato un incendio presso la Cadeo Carni in comune di Cadeo (PC).

Arpae è intervenuta sul posto alle ore 11:45 del giorno stesso, a incendio già spento, su segnalazione dei Carabinieri Forestali. Di seguito le valutazioni di Arpae.

LE VALUTAZIONI DI ARPAE

L’area in cui si è sviluppato il rogo è localizzata a nord dell’abitato di Roveleto, frazione del comune adiacente alla ferrovia (ex Cadeo carni) ed è di proprietà del gruppo Cremonini, che utilizza il capannone come stoccaggio di attrezzature e macchinari. Dalle testimonianze dei vigili del fuoco non è risultata la presenza di amianto sul tetto.

I tecnici dell’Agenzia non hanno rilevato presenza di fumo ma odore persistente e irritante.

Hanno quindi acquisito maggiori informazioni dai Vigili del fuoco presenti e avviato alcune verifiche ambientali sul posto.

Le prime rilevazioni di composti organici volatili, tramite PID, non hanno restituito valori particolarmente elevati: 6 ppm al massimo, sottovento al capannone.

È stato inoltre posizionato un campionatore ad alto volume all’interno dell’abitato del Comune di Roveleto, in un punto concordato con la sindaca (in Piazzetta del Pellegrino), dove l’odore acre risultava comunque ancora chiaramente percepibile, al fine di acquisire i dati di concentrazione di diossine, Pcb e Ipa nelle ore immediatamente seguenti all’incendio, e monitorarne l’evoluzione nelle successive ore.

I campioni, relativi a due campionamenti consecutivi della durata di 9 ore ciascuno, sono stati spediti al Laboratorio di Ravenna.

Gli esiti saranno comunicati appena saranno disponibili e, in base alle risultanze, si valuterà se effettuare ulteriori indagini.

