I Liberali festeggiano Franco Ponzini, fra i tre giovani più votati di tutte le liste

I primi principali e diretti collaboratori del candidato sindaco liberale Corrado Sforza Fogliani si sono riuniti ieri in casa dello stesso per uno scambio di saluti e per ricordare l’esperienza vissuta. In particolare, è stato festeggiato il giovane candidato Franco Ponzini, laureato in Economia, di 29 anni, attualmente impiegato in una società bancaria di Milano. Fra i primi tre classificati di ogni lista, Ponzini (figlio dell’architetto Carlo) è risultato il secondo, per numero di preferenze, nella classifica degli under 30 più votati di tutte le liste. Il più votato, sempre tra gli under 30 e i tre più votati di tutte le liste, risulta essere Francesco Brianzi della Lista civica per Piacenza, coalizione Tarasconi. Il terzo è Nicola Hristov della Lista Alternativa per Piacenza, coalizione Cugini.