I Lyons presentano “Ma non affondo”: il libro di Aristide Barraud

ASD Rugby Lyons è fiera di aver collaborato e di proporre alla cittadinanza la presentazione della traduzione in italiano del libro di Aristide Barraud “Ma non affondo”. Il pomeriggio di venerdì 19 novembre, alle ore 17.30 presso l’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza.

Un’occasione unica per conoscere da vicino un uomo straordinario e amico della nostra città come Aristide Barraud. Giocatore di rugby dalla classe sopraffina, Aristide ha militato nei Lyons per una sola stagione, lasciando però un ricordo indelebile in tutti gli appassionati.

Una brillante carriera sportiva è stata però interrotta da un destino crudele. Aristide rimase vittima degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, in cui persero la vita 130 persone. Rimase seriamente ferito a un polmone, alle costole e a un piede.

Nonostante una eroica e lunga rincorsa al ritorno in campo, dovette rinunciare a praticare lo sport che ama e a cui tuttora è legato. Lo testimonia il suo lavoro come “ambasciatore” del rugby nel continente africano. Ha collaborato alla creazione dei primi campionati di rugby in diverse nazioni tra cui il Burkina Faso, a cui la società Rugby Lyons ha contribuito materiale anche grazie al nostro giocatore Nourou Bance.

“Ma non affondo” racconta proprio del percorso di rinascita e cambiamento dopo quel maledetto 13 novembre. Un libro che fornisce spunti di rinnovata speranza.

L’evento è realizzato dalla casa editrice Opera Incerta Editore in collaborazione con il Comune di Piacenza e ASD Rugby Lyons, e vedrà dialogare con l’autore il caporedattore Cronaca e Sport di Libertà Giorgio Lambri.