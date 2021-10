I piazzati di Maximo Ledesma abbattono Rovigo: Rugby Lyons nella storia

I Lyons riescono nell’impresa trovando in Maximo Ledesma il proprio uomo partita, capace di mettere a segno sette piazzati vincenti. Primi minuti di gioco con le due squadre che si sfidano dalla piazzola, prima con van Reenen per Rovigo, poi Ledesma. Al 23esimo è 6-6. Al 31′ Rovigo si porta in vantaggio con una meta tecnica. Due gialli riducono gli uomini per entrambe le squadre. Nella ripresa van Reenen e Ledesma continuano a sfidarsi dalla piazzola: si va sul 12-16 quando siamo al 58′. Al 63′ Alessandro Via trova la meta che vale il sorpasso (19-16). Negli ultimi dieci minuti decisivi i calci di Ledesma e la meta di Romulo Acosta, per fissare il 30-19 finale in favore dei Lyons. Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri.

(La cronaca di RugbyMeet)