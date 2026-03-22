Piacenza – Progresso 3-0, D’Agostino, Manuzzi e Mustacchio regalano il tris ai biancorossi

Il Piacenza sorride al “Garilli” ed ottiene senza troppi patemi la terza affermazione consecutiva, dopo quelle conquistate ai danni di Tuttocuoio e Correggese. Per fermare il Progresso i biancorossi hanno utilizzato la loro arma migliore: ossia la classica partenza – razzo che ha caratterizzato le ultime partite. Al 9′ gli uomini di Franzini confezionano già il vantaggio. Ciuffo fa partire un traversone e D’Agostino decide di dipingere calcio con una conlusione al volo che, qualche anno fa, qualcuno avrebbe definito Eurogol. Gli ospiti accusano il colpo ed il più bravo ad approfittarne è Mazzaglia: il giovane entra in area ed il suo piede viene agganciato da un avversario. Inevitabile il calcio di rigore. Dal dischetto Manuzzi sigla il 2-0.

Nella ripresa i biancorossi sembrano abbassare i ritmi ed attendere gli avversari, ma al 55′ D’ Agostino decide che è il momento di piazzare il colpo del ko. Delizioso il suo tocco sotto a liberare Mustacchio: l’attaccante si invola, la controlla con la testa e poi infila il portiere di piatto. Poi D’Agostino fallisce un penalty a risultato già acquisito.

Una bella iniezione di fiducia in vista del big match di domenica prossima quando i biancorossi, alle ore 15:00, saranno ospiti del Lentigione.

Le prossime gare del Piacenza

Domenica 29 marzo, ore 15:00 Lentigione – Piacenza

Giovedì 2 aprile, ore 15:00 Piacenza – Trevigliese

Domenica 12 aprile ore 15:00 Sant’Angelo – Piacenza

Domenica 19 aprile ore 15:00 Piacenza – Pro Sesto

Domenica 26 aprile ore 15:00 Tropical Coriano – Piacenza

Domenica 3 maggio, ore 15:00 Piacenza – Crema

La partita

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-3-1-2 con rombo): Kolgecaj, Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin, Poledri, Mazzaglia, Lord, D’Agostino, Mustacchio, Manuzzi. All. Franzini

A disposizione: Ribero, Ganz, Martinelli, Cabri, Garnero, De Vitis, Sartorelli, Campagna, Asencio

Progresso (3-5-2): Masculo, Mezzadri, Giovane, Cestaro Barbaro, Kola, Belcastro, Sansò, Bonetti, Finessi, Mascanzoni. All Graffiedi

A disposizione: Gelati, Barbaro, Dandini T., Soldà, Petrolillo, Cataldi, Dandini A., Mereghetti, Stellacci

Primo tempo

9′ Cross di Ciuffo e gol al volo di D’Agostino che insacca alle spalle di Mascolo, siglando un eurogol! Piacenza – Progresso 1-0

17‘ Calcio di rigore per il Piacenza, Mazzaglia anticipa tutti. La sua gamba viene agganciata da un giocatore del Progresso ed è calco di rigore!!

17′ dal dischetto Manuzzi spiazza Mascolo e fa 2-0!

30′ Ammonito Sbardella per fallo su Finessi

32′ Secondo corner per il Piacenza. Mustacchio prova a girarsi, poi c’è un blocco falloso dei biancorossi (fallo in attacco).

Tiro potete di Lord, palla abbondantemente sopra la traversa.

Lancio di Poledri sbagliato: D’Agostino poteva andare da solo davanti alla porta avversaria. Piacenza che è decisamente al comando delle operazioni.

36′ Ammonito anche Ciuffo

38′ tiro dalla distanza di D’Agostino, senza problemi Macolo blocca

40′ Fuorigioco di Mustacchio

41 Finessi entra in area di rigore dalla destra, prova la conclusione: palla che colpisce la parte esterna della rete.

45′ finisce il primo tempo. Piacenza avanti per 2-0, grazie ad un eurogol di D’Agostino al 9′ e al raddoppio di Manuzzi dal dischetto.

Secondo tempo

Ben tre cambi per il Progresso. Entrano Cataldi, Dandini e Stellacci fuori Barbaro, Belcastro e Kola

Inizia la ripresa.

Il Piacenza ora lascia giocare il Progresso e prova a colpire in contropiede.

50′ Calcio di punizione per il Progresso dai 25, defilato sulla destra, c’è un colpo di testa degli ospiti, palla abbondantemente alta sopra la traversa.

55′ Tocco sotto di D’Agostino, Mustacchio si invola, la controlla con la testa, entra in area di rigore, e di piatto trafigge il portiere. Piacenza – Progresso 3-0

56′ Primo corner per il Progresso, Silva di testa fa respirare la difesa.

57′ Ammonito Bertin. Punizione per il Progresso dalla trequarti di sinistra. Deviazione di Poledri con Kolcecaj che non vuole correre pericoli e devia in corner. Sugli sviluppi c’è un colpo di testa Kolcecaj non trattiene poi Silva chiude su Finessi.

59′ Quarto corner di fila per gli ospiti. Tentativo di tiro di Stellacci, palla nettamente out.

60′ Esce Bertin entra Cabri (Ciuffo si sposta a sinistra).

Cross di Mustacchio da destra, Manuzzi svirgola, ma subisce il fallo di Mezzadri che verrà espulso. Rigore per D’Agostino. Rincorsa di D’Ago, ma la conclusione viene parato

68′ Entra Mereghetti ed esce Mascanzone

73′ Entra anche De Vitis nelle file del Piacenza, esce Lord

77′ Entra Barbaro S. ed esce Finessi

79′ Entra Garnero per D’Agostino

81′ Entra Asencio per Manuzzi

Tentativo di tiro di Ciuffo, che ci prova dal limite: palla out. Ormai non c’è più partita.

Finisce qui Piacenza batte Progresso 3-0 reti di D’Agostino, Manuzzi e Mustacchio, per gli uomini di Franzini è il terzo risultato utile consecutivo.





Franzini in vista di Piacenza – Progresso: “Sono una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà dal punto di vista fisico. Fondamentale l’approccio” Audio

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