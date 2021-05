I risultati della Biella Motor Team alla Targa Florio

Alla scuderia Biella Motor Team la trasferta in Sicilia sulle mitiche strade della Targa Florio per il terzo appuntamento del Campionato italiano Rally e la seconda prova del Campionato italiano Rally auto storiche che si sono disputati l’8-9 maggio ha regalato parecchie soddisfazioni.

Matteo Ceriali, torinese di Giaveno, ed il navigatore biellese Luca Ferraris si sono presentati al via conla Ford Fiesta R1 seguita da Ford Racing Italia con cui lottano nel Campionato italiano Classe R1. In una gara difficile e veloce, mai affrontata in precedenza, se la sono cavata bene chiudendo con il quarto posto di classe al cospetto di avversari con ben maggiore esperienza. Per loro la trentacinquesima posizione assoluta. Nella classifica generale di campionato, dopo tre prove (ricordiamo che al Ciocco, primo rally della stagione, sono stati costretti al ritiro) sono settimi a solo quattro punti dal quarto posto.

Soddisfazioni anche per il navigatore Luigi Cavagnetto, biellese ma residente a Cavallirio in provincia di Novara, che ha messo la sua esperienza al servizio del giovane pilota canavesano Alessandro Forneris. L’equipaggio, in gara su una Suzuki Swift Sport, ha vinto con ampio margine la Classe RA5N piazzandosi al trentottesimo posto della classifica generale. Nella graduatoria del Trofeo monomarca Suzuki ha conquistato un ottimo quinto posto, in mezzo a equipaggi esperti che ben conoscevano la Targa Florio. Dopo la gara siciliana sono ottavi nella classifica generale della Suzuki Rally Cup.

Prestazione da applausi nel Targa Florio Historic Rally per i piacentini Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani. All’esordio sulle veloci ed infide strade siciliane con la loro Opel Corsa GSi hanno conquistato un ottimo quindicesimo posto assoluto lasciandosi dietro vetture ben più potenti della loro tedesca di soli 1.600 cc. Per loro anche il settimo posto nel 4° Raggruppamento e la vittoria di classe.