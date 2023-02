I salumi DOP piacentini protagonisti in Germania, affollato lo stand al FREE di Monaco

Nuova importante tappa per la promozione turistica dell’Emilia-Romagna in Germania da mercoledì 22 a domenica 26 febbraio, in occasione di F.RE.E. 2023 (Travel and Leisure Fair) la più grande fiera di viaggi e tempo libero della Baviera, ospitata nel Centro Espositivo “Messe München GmbH” di Monaco.

L’evento

Un appuntamento irrinunciabile per i 24 operatori Turistici Regionali che, nello stand di 154 mq (Halle A4–Stand 111) di APT Servizi Emilia-Romagna, presentano al pubblico tedesco le loro proposte per il 2023 sui temi quali vacanza balneare, turismo attivo ed en plein air, trekking, cammini, cicloturismo, terme e benessere, enogastronomia, città d’arte, borghi, castelli, il Treno di Dante e i parchi naturali.

Naturalmente presente anche Visit Emilia, l’ente pubblico che si occupa di promozione turistica per le provincie di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, con il direttore Pierangelo Romersi.

Lo stand

Come sempre la regione sceglie di animare i momenti fieristici con le proprie eccellenze alimentari , ricordiamo che con 44 prodotti tutelati l’Emilia – Romagna è leader in Europa, e si sa che l’enogastronomia è una delle più importanti motivazioni per cui i turisti del mondo scelgono il nostro Paese. Tra questi i tre salumi DOP Piacentini, Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina, proposti al F.RE.E in diverse degustazioni. Ma sabato 25 lo chef Paco Zanobini, presente alla manifestazione in rappresentanza del Consorzio di Tutela salumi DOP Piacentini, in due momenti esclusivi ha avuto modo di illustrare le peculiari caratteristiche distintive della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino e della Pancetta Piacentina.

Tanto il pubblico che ha partecipato a questi momenti di food education mostrando grande gradimento per i salumi DOP piacentini. La Germania, dichiara il presidente del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Antonio Grossetti, riveste particolare importanza essendo la nazione che importa più ogni altra salumi italiani. Per questa ragione il Consorzio sta investendo in comunicazione in questo importante Paese e quella di oggi è una delle tante azioni che si andranno realizzare nel corso del 2023.