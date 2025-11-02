I Sapori del Borgo 2025 a Ponte dell’Olio domenica 9 novembre

I Sapori del Borgo 2025 a Ponte dell’Olio il 9 novembre. Una domenica speciale per percorrere la Via del Gusto.
L’evento propone, dalle 09.00 alle 18.00: stand alimentari, food truck, degustazioni, mercato, negozi aperti, il taglio del salame cotto gigante, pranzo in borgata, bande musicali, il villaggio dei piccoli e non solo.
I Sapori del Borgo 2025 a Ponte dell’Olio: il programma
