Settimana della protezione civile, i vigili del fuoco aprono la caserma alla cittadinanza

La caserma dei vigili del fuoco di Piacenza apre le porte ai cittadini per tre giornate dedicate alla prevenzione, alla sicurezza e alla conoscenza dei rischi. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026. La sede centrale di strada Val Nure 9 sarà aperta al pubblico venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre.

L’obiettivo è avvicinare la popolazione al mondo del soccorso e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dei comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Durante le giornate di apertura sarà possibile accedere alla sede operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco e partecipare alle attività informative dedicate alla protezione civile, alla riduzione dei rischi e alla capacità di affrontare le situazioni di emergenza.

La caserma sarà aperta al pubblico in tutte e tre le giornate con gli stessi orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.

Le iniziative potranno essere organizzate anche in collaborazione con le articolazioni territoriali dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

L’apertura della sede rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino l’attività dei pompieri e approfondire le buone pratiche che possono contribuire alla sicurezza individuale e collettiva.