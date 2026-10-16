La Davvero Viaggi di Piacenza protagonista al TTG Travel Experience di Rimini

Il territorio piacentino con le sue potenzialità in termini di “incoming” (l’insieme dei flussi turistici in arrivo e i servizi di accoglienza organizzati per supportarli) ha potuto mettersi in mostra al TTG Travel Experience, la manifestazione dedicata al turismo internazionale in programma in questi giorni (dal 14 al 16 ottobre) al Rimini Expo Centre, evento che richiama ogni anno migliaia di operatori del settore.

A rappresentare Piacenza e le sue valli erano presenti Destinazione Emilia e l’agenzia Davvero Viaggi.

Davvero Viaggi, esperienze enogastronomiche, artistiche e storiche nel Piacentino

Con sede in via Gregorio X, 2/E a Piacenza, Davvero Viaggi si occupa infatti anche di incoming, accompagnando i visitatori alla scoperta delle proposte enogastronomiche, artistiche e storiche del territorio, attraverso esperienze pensate per valorizzarne le caratteristiche e le realtà locali.

L’agenzia costruisce le proprie proposte selezionando una rete di partner che comprende ristoranti e trattorie tipiche, guide turistiche, botteghe storiche, musei, alberghi e agriturismi.

Una collaborazione che consente di mettere a disposizione dei clienti servizi diversificati, con l’obiettivo di rispondere alle diverse esigenze di chi desidera conoscere Piacenza e il suo territorio.

Dal Good Italy Workshop al TTG, la promozione del turismo piacentino

Non è la prima volta che Davvero Viaggi si fa “portavoce” delle bellezze del Piacentino: a settembre l’agenzia era presente (unica realtà piacentina insieme al gruppo IncHotels che gestisce da dieci anni il Grande Albergo Roma di Piacenza) alla decima edizione di Good Italy Workshop, l’evento professionale di riferimento per il turismo enogastronomico in Italia tenuto quest’anno a Palazzo Farnese a Piacenza.

Ideato da APT Servizi Emilia-Romagna e Tourist Trend, dal 2015 al 2025 Good Italy Workshop ha coinvolto complessivamente 1.400 operatori turistici italiani ed internazionali.

Turismo incoming, le opportunità di promozione per Piacenza e le sue valli

Quanto alla partecipazione al TTG Travel Experience, per l’agenzia piacentina è stata un’ulteriore occasione di promozione delle potenzialità in termini di “incoming” del territorio piacentino e di confronto sulle prospettive del turismo in un contesto internazionale che riunisce enti locali, tour operator, agenzie di viaggio, strutture ricettive e imprese di servizi.

TTG Travel Experience 2026, il tema “EXIST” e il valore dell’esperienza turistica

L’edizione 2026 della manifestazione, in particolare, ha posto al centro del dibattito il tema “EXIST”, dedicato all’esperienza umana come chiave di lettura dell’evoluzione del comparto turistico.

Un tema che ben si collega alla proposta di Davvero Viaggi, orientata a costruire esperienze di visita attraverso il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico e le realtà che animano il territorio piacentino.