II Centrodestra festeggia quattro anni di governo, Zangrillo: “Non siamo un cartello elettorale come l’opposizione”. Foti sulle Comunali: “Tutti pronti a scendere in campo” – AUDIO

Il centrodestra si è ritrovato in piazza Cavalli per celebrare i quattro anni di attività del Governo nazionale. L’appuntamento si è svolto sabato 17 ottobre alle ore 17.30, con un incontro pubblico dal titolo “Il Governo più stabile, l’Italia più forte – 4 anni di impegno per la Nazione”.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di esponenti nazionali delle quattro forze politiche che compongono la coalizione: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, riunite sotto lo slogan “Centrodestra unito”.

Tra i protagonisti dell’incontro il ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, esponente di Fratelli d’Italia, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, di Forza Italia. Per la Lega è intervenuto il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari, mentre Noi Moderati è stata rappresentata dal deputato Alessandro Colucci, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera.

Zangrillo: “Assunte 800mila persone nella pubblica amministrazione, vogliamo una burocrazia che aiuti i cittadini”

Nel tracciare un bilancio dei quattro anni di Governo, il ministro Paolo Zangrillo si è soffermato sul percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione, sottolineando il lavoro svolto sul reclutamento, sulla formazione e sulla valorizzazione del personale.

“Spero che già oggi gli italiani possano dire che una parte della burocrazia se n’è andata, perché sono stati quattro anni molto intensi, nei quali abbiamo avviato un percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione che è partito proprio dall’attenzione alle nostre persone”, ha dichiarato il ministro.

Zangrillo ha ricordato come la pubblica amministrazione rappresenti la più grande organizzazione del Paese, con circa 3,4 milioni di dipendenti, evidenziando la necessità di investire sulle competenze e sul senso di appartenenza.

“Se vogliamo una burocrazia che funziona, che sia riconosciuta dai cittadini non come ostacolo ma come aiuto alla loro vita, dobbiamo partire proprio dalle nostre persone. Significa formarle, essere capaci di premiare quelli bravi e far crescere l’orgoglio di appartenenza”.

Il ministro ha quindi rivendicato i risultati raggiunti sul fronte delle assunzioni e del ricambio generazionale. “In questi quattro anni abbiamo assunto 800mila persone nella pubblica amministrazione, abbiamo abbassato l’età media da 52 a 48 anni e, di questi 800mila, più della metà hanno meno di 40 anni”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione, considerata fondamentale per affrontare le trasformazioni legate all’intelligenza artificiale e alla digitalizzazione. “Siamo passati da 6 ore di formazione all’anno nel 2022 alle attuali 43”, ha sottolineato Zangrillo, parlando di una pubblica amministrazione sempre più consapevole del proprio ruolo al servizio della collettività.

Zangrillo sull’unità del centrodestra: “Non siamo un cartello elettorale, ma una coalizione politica”

Il ministro ha affrontato anche il tema della tenuta della maggioranza e delle prospettive della coalizione in vista delle prossime elezioni politiche.

“Forza Italia vuole continuare a lavorare con i suoi alleati. Il centrodestra esiste dal 1994, da più di 32 anni, e noi non siamo come l’opposizione un cartello elettorale: siamo una coalizione politica che si riconosce in un sistema di valori e di principi”.

Foti: “Quattro anni di Governo nonostante due conflitti. Le imprese non possono essere desertificate”

Il ministro Tommaso Foti ha invece posto l’accento sulle difficoltà affrontate dall’esecutivo nel contesto internazionale e sulle ricadute delle politiche europee sul sistema produttivo italiano.

“Noi ci occupiamo degli italiani e di dare loro quel messaggio rassicurante che deriva da quattro anni di Governo, avendo avuto due conflitti ancora in corso da affrontare”, ha dichiarato Foti, riconoscendo come le tensioni internazionali abbiano inciso sull’attuazione di alcuni punti del programma della maggioranza.

“Sappiamo bene che alcune parti del nostro programma hanno dovuto subire un ridimensionamento, d’altra parte è così in tutta Europa”.

Il ministro ha quindi richiamato il confronto in sede europea, soffermandosi in particolare sulle politiche ambientali e sulle conseguenze per il mondo delle imprese.

“Vengo da un Consiglio europeo dove c’è stata battaglia, perché è indubbio che far passare alcune tesi, come quella che il Green Deal non è la soluzione di tutti i mali, è difficile”, ha spiegato.

Foti ha ribadito la necessità di tutelare il tessuto produttivo, sostenendo che “il sistema delle imprese non può essere desertificato, perché diversamente si crea povertà e disoccupazione”.

Elezioni comunali a Piacenza, Foti: “Il centrodestra c’è, è deciso e vuole vincere”

A margine della manifestazione, Foti è intervenuto anche sulle prospettive del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative di Piacenza, previste nel 2027.

Alla domanda sulla compattezza della coalizione e sulla scelta del futuro candidato sindaco, il ministro ha risposto con decisione: “Il centrodestra c’è, è deciso e vuole vincere”.

Foti ha quindi invitato a non anticipare i tempi della candidatura, sottolineando la necessità di individuare il momento opportuno per presentare la figura che rappresenterà la coalizione.

“Mi dispiace per tutti coloro che pretendono che tiriamo fuori il sindaco quando fa comodo a loro”, ha dichiarato, spiegando che la scelta verrà compiuta tenendo conto anche dei tempi della campagna elettorale. “Tenere una persona sei mesi in campagna elettorale diventa difficile per tutti”.

Il ministro ha infine ribadito la volontà delle diverse componenti di partecipare alla competizione elettorale.

“Se qualcuno pensa che ci sia nel centrodestra qualcuno disposto a sfilarsi, a non assumersi le responsabilità, a non scendere in campo, non c’è alcuno nel centrodestra che fuggirà”.