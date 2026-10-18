Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio soffre ma supera Scandicci

La Pallavolo San Giorgio conquista tre punti preziosi all’esordio in campionato, superando un’ottima Pallavolo Scandicci SDB per 3-1 al termine di una gara combattuta ed emozionante.

Conquistato il primo parziale, nel secondo set le giallobiancoblù non riescono a sfruttare due palle set e vengono rimontate dalle giovani toscane, che si impongono ai vantaggi. Nel terzo parziale, sotto di cinque lunghezze e con il punteggio sul 19-23, la formazione piacentina trova la forza di reagire, recupera lo svantaggio e si aggiudica il set ai vantaggi. Nel quarto, dopo un avvio difficile, il finale è fulminante: un parziale di 10-1 permette alla squadra di chiudere la partita e conquistare l’intera posta in palio.

Tra le fila piacentine, Pagot lascia il segno sulla gara con 21 punti e il 38% in attacco. Doppia cifra anche per They, con 18 punti e il 42% in attacco, e Gerosa, che chiude con 11 punti.

«Non è mai facile rompere il ghiaccio alla prima giornata – commenta il direttore sportivo Massimo Gregori –. È stata sicuramente una partita molto complicata, anche per merito delle nostre avversarie che, nonostante la giovane età, hanno disputato un’ottima gara e saranno un avversario ostico per tutti.

Fino al 15-10 del secondo set il nostro cambio palla aveva funzionato benissimo; successivamente abbiamo avuto un blackout in ricezione, permettendo alle avversarie di rientrare in partita. Da lì la gara si è complicata e si è giocato punto a punto. Dopo aver perso il secondo set con due set point a disposizione, è subentrata un po’ di insicurezza e di fretta nel chiudere il punto.

Nel terzo set le ragazze sono state brave a recuperare: sotto 19-23, il parziale sembrava ormai perso, ma con grinta e determinazione siamo riusciti a vincerlo. Anche il quarto set è stato tosto: siamo partiti malissimo, subito sotto 5-0, e fino a metà parziale abbiamo dovuto inseguire. Poi siamo riusciti a mettere a segno un break importante e, da quel momento in avanti, abbiamo giocato molto bene, chiudendo la partita.

Adesso testa alla prossima giornata: ci aspetta il derby contro un’altra squadra giovane, il Volley Academy Piacenza. Sarà sicuramente un’altra partita difficile».

Nel prossimo turno, sabato 24 ottobre, la Pallavolo San Giorgio farà visita al Volley Academy Piacenza per il derby piacentino di campionato.

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Pallavolo Scandicci SDB 3-1

(25-18, 25-27, 28-26, 25-17)

Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 18, Tonini, Gilioli 2, L. Galelli (L), G. Galelli (L), Ironi, Feroldi 7, Pratissoli, Bonelli, Pagot 21, Giordano 4, Gerosa 11, Cornelli 9. All. Capra-Da Gradi.

Pallavolo Scandicci SDB: Cantoni 3, Ilic, Trunner 11, Ivanova, Grossi, Scagnetto 8, Conte 6, Soia 4, Stoppioni, Di Noia, Buchynska 8, Arcangeli 7, Lalli 11, Grimaldi, Ciulli, Cinci (L), Mencarelli (L). All. Chirichella.