Domenica 12 ottobre la Fiera d’autunno di Vigolzone si veste di mille colori e tanti profumi. Per tutto il giorno cittadini e visitatori possono trovare il grande mercato, stand gastronomici, castagnata, esposizione d’auto e moto d’epoca e la mostra “La carta, dalla via della seta alla Valnure”.
Dalle ore 15, danze con l’Orchestra Daniele Cordani. Inoltre spazio anche allo spettacolo teatrale di Quarta Parete e il Palo della Cuccagna, e per i più piccoli: gonfiabili e i giochi per bimbi.
Il 12 ottobre Fiera d’Autunno di Vigolzone: il programma
8.00 Grande Mercato per tutta Via Roma
10.50 Cerimonia del taglio del nastro in Via Roma
11.30 Centro Civico – Inaugurazione della mostra “La carta, dalla Via della seta alla Valnure”
12.00 In Piazza Serena stand gastronomici del Gruppo Alpini e castagnata Avis
15.00 In Piazza Serena si balla con l’ Orchestra Daniele Cordani, gonfiabili e giochi per bambini
15.30 In Piazza Castello spettacolo per grandi e piccini del Gruppo Teatrale Quarta Parete
16.00 In Piazza Serena “Palo della cuccagna” con gli Gli Acrobati della Cuccagna
Evento organizzato dal Comune di Vigolzone in collaborazione con:
Gruppo Alpini di Vigolzone, Avis Vigolzone, Mc Vigolzone, Proloco Vigolzone, VigoGiovane , Culture per lo sviluppo locale, Gruppo fotoamatori Vigolzone, FIVA Piacenza, Mercanti di Qualità Piacenza, ODV Gruppo Vega, Pubblica Assistenza Valnure,Visit Emilia, Visit Piacenza.