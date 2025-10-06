Domenica 12 ottobre la Fiera d’autunno di Vigolzone si veste di mille colori e tanti profumi

6 Ottobre 2025 Redazione MC Eventi a Piacenza
12 ottobre la Fiera d’autunno di Vigolzone
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Domenica 12 ottobre la Fiera d’autunno di Vigolzone si veste di mille colori e tanti profumi. Per tutto il giorno cittadini e visitatori possono trovare il grande mercato, stand gastronomici, castagnata, esposizione d’auto e moto d’epoca e la mostra “La carta, dalla via della seta alla Valnure”.

Dalle ore 15, danze con l’Orchestra Daniele Cordani. Inoltre spazio anche allo spettacolo teatrale di Quarta Parete e il Palo della Cuccagna, e per i più piccoli: gonfiabili e  i giochi per bimbi.

Il 12 ottobre Fiera d’Autunno di Vigolzone: il programma

 8.00 Grande Mercato per tutta Via Roma

 10.50 Cerimonia del taglio del nastro in Via Roma

 11.30 Centro Civico – Inaugurazione della mostra “La carta, dalla Via della seta alla Valnure”

 12.00 In Piazza Serena stand gastronomici del Gruppo Alpini e castagnata Avis

 15.00 In Piazza Serena si balla con l’ Orchestra Daniele Cordani, gonfiabili e giochi per bambini

 15.30 In Piazza Castello spettacolo per grandi e piccini del Gruppo Teatrale Quarta Parete

16.00 In Piazza Serena “Palo della cuccagna” con gli Gli Acrobati della Cuccagna

Evento organizzato dal Comune di Vigolzone in collaborazione con:

Gruppo Alpini di Vigolzone, Avis VigolzoneMc VigolzoneProloco VigolzoneVigoGiovane , Culture per lo sviluppo locale, Gruppo fotoamatori Vigolzone, FIVA PiacenzaMercanti di Qualità PiacenzaODV Gruppo VegaPubblica Assistenza Valnure,Visit EmiliaVisit Piacenza.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Radio Sound
blank blank