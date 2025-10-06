Domenica 12 ottobre la Fiera d’autunno di Vigolzone si veste di mille colori e tanti profumi. Per tutto il giorno cittadini e visitatori possono trovare il grande mercato, stand gastronomici, castagnata, esposizione d’auto e moto d’epoca e la mostra “La carta, dalla via della seta alla Valnure”.

Dalle ore 15, danze con l’Orchestra Daniele Cordani. Inoltre spazio anche allo spettacolo teatrale di Quarta Parete e il Palo della Cuccagna, e per i più piccoli: gonfiabili e i giochi per bimbi.

8.00 Grande Mercato per tutta Via Roma

10.50 Cerimonia del taglio del nastro in Via Roma

11.30 Centro Civico – Inaugurazione della mostra “La carta, dalla Via della seta alla Valnure”

12.00 In Piazza Serena stand gastronomici del Gruppo Alpini e castagnata Avis

15.00 In Piazza Serena si balla con l’ Orchestra Daniele Cordani, gonfiabili e giochi per bambini

15.30 In Piazza Castello spettacolo per grandi e piccini del Gruppo Teatrale Quarta Parete

16.00 In Piazza Serena “Palo della cuccagna” con gli Gli Acrobati della Cuccagna

Evento organizzato dal Comune di Vigolzone in collaborazione con:

Gruppo Alpini di Vigolzone, Avis Vigolzone, Mc Vigolzone, Proloco Vigolzone, VigoGiovane , Culture per lo sviluppo locale, Gruppo fotoamatori Vigolzone, FIVA Piacenza, Mercanti di Qualità Piacenza, ODV Gruppo Vega, Pubblica Assistenza Valnure,Visit Emilia, Visit Piacenza.

