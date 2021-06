Il 4 luglio torna “Piacenza nel Cuore”, ventiseiesima edizione della tradizionale rassegna di canzoni dialettali

Piazza Cavalli la sera del 4 luglio ospiterà la ventiseiesima edizione di “Piacenza nel Cuore”, la tradizionale rassegna di canzoni dialettali denominata “Sant’Antonino con parole e musiche della nostra terra”, che fin dai suoi esordi è organizzata da Marilena Massarini grazie alla collaborazione del Comune di Piacenza, con il sostegno della Banca di Piacenza, della Cantina Valtidone di Borgonovo e della Cooperativa San Martino.

“Anche quest’anno porterò in Piazza Cavalli lo spettacolo – afferma Marilena con il consueto sorriso – perché la musica e le canzoni in dialetto siano foriere di gioia e speranza dopo i tempi bui del Coronavirus. La vita deve riprendere e, sicuramente, passare un paio d’ore insieme cantando e ascoltando brani celebri della tradizione, interpretati dalle più belle voci piacentine, ci aiuterà a tornare alla normalità”.

Il 4 luglio torna “Piacenza nel Cuore”

Pazza Cavalli sarà addobbata come di consueto con drappi biancorossi e verranno rispettate tutte le norme di sicurezza. L’ingresso sarà libero ed è previsto dalle 19.30: si raccomanda di presentarsi per tempo in quanto l’accesso sarà contingentato e consentito finchè vi saranno posti a sedere.

Cantare in dialetto per Sant’Antonino in Piazza Cavalli rappresenterà un momento di festa da trascorrere finalmente in compagnia cantando le canzoni della nostra tradizione.