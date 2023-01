Il 6 febbraio a Piacenza evento per il centenario della nascita di don Luigi Giussani

A conclusione delle iniziative per il centenario della nascita di don Luigi Giussani (1922 – 2022), anche a Piacenza nei prossimi mesi di febbraio e marzo si terranno alcune iniziative volte a ricordare il fondatore di Comunione e Liberazione, che con la sua vita e la sua testimonianza ha cambiato la vita di tante persone che lo hanno incontrato.

In particolare lunedì 6 febbraio alle 21,00 presso l’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via S. Eufemia 12 a Piacenza, è in programma un incontro sul tema “La carità fa bene alla vita – Don Giussani e il senso della caritativa”, ricordando che la carità insieme alla cultura e alla missione è una delle tre dimensioni ritenute fondamentali da don Giussani per l’esperienza cristiana.

La carità fa bene alla vita in quanto fa bene a chi ne è destinatario ma anche a chi la fa perché risponde a una esigenza fondamentale dell’uomo che è quella di interessarsi dell’altro e fa bene alla società perché mette in moto risorse e capacità che altrimenti rimarrebbero latenti.

Interverrà alla serata, introdotta da Matteo Venturi, responsabile diocesano del movimento di CL, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, che presenterà il Rapporto sulla Sussidiarietà 2021-2022, a testimonianza della correlazione molto significativa tra la partecipazione ad attività collettive caritative e lo sviluppo sociale.

Successivamente interverranno Enrico Corti, presidente dell’Associazione La Ricerca, che si propone di rispondere ai bisogni relativi alle vecchie e nuove dipendenze e Franco Zuccone, presidente dell’Associazione Carmen Cammi, che raccoglie i volontari impegnati a vario titolo nelle attività Caritas.

Infine ci saranno alcune testimonianze di persone che hanno usufruito o sono volontari di opere nate dal carisma di don Giussani, in particolare del Circolino, che svolge attività di doposcuola e aiuto allo studio per studenti delle medie e delle superiori, del Banco Alimentare che promuove il recupero delle eccedenze alimentari, organizza la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e redistribuisce quanto raccolto alle persone che ne hanno bisogno e del Centro di Solidarietà, che si occupa di sostenere le persone nella ricerca di lavoro.