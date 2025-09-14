Il cantautore Settembre al Festival del pensare contemporaneo: “Tanti ragazzi si identificano nei miei brani, questo è importante per me” – AUDIO

Una gradita sorpresa per i giovani del Festival del Pensare Contemporaneo: sul palco di piazza Cavalli infatti è salito il cantautore Settembre.

Andrea Settembre – in arte solo Settembre – è intervenuto all’incontro finale con tutte le studentesse e gli studenti del Festival del pensare contemporaneo.

Vincitore della sezione ‘nuove proposte’ del Festival di Sanremo 2025 con il suo brano Vertebre, che parla del dolore e della vulnerabilità nelle relazioni giovanili, il cantautore napoletano, classe 2001, ha portato il suo saluto ai giovanissimi partecipanti di questa edizione del festival.

“Mi sento di portare la mia esperienza, la mia vita, tramite le mie canzoni, la mia musica. Vertebre è un brano che io identifico generazionale, perché secondo me, a me ragazzo di 23 anni rappresenta pieno e sono contento di aver ricevuto tanti messaggi di tanti ragazzi della mia età, più piccoli, un po’ più grandi, che si sono sentiti rappresentati dalle stesse mie parole. Quindi questo significa tanto ed è molto importante per me”.

Cosa ti chiedono, cosa ti dicono quando ti contattano?

“Mi chiedono, ma è vero che hai vissuto queste cose? Le ho vissute anche io, pensavo di essere solo, pensavo di essere sola, pensavo che nessuno mi capisse, invece siamo alla fine tutti simili, ognuno con le proprie sfaccettature, le proprie declinazioni, però alla fine il genere umano è quello, le emozioni sono quelle, la vita è quella, quindi alla fine poi viviamo tutti un po’ le stesse cose”.

Sei reduce da un grande successo, saremo giovani, sei molto giovane, come stai gestendo questo momento anche da un punto di vista di controllo del successo e i prossimi tuoi impegni?

“Sono sempre la stessa persona, non è cambiato niente, se non il fatto che giro tanto, faccio tanta musica e questa è la cosa che mi fa stare più bene. Però vivo a casa mia, ho la mia famiglia, i miei amici, alla fine è tutto molto normale”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy